في موجة الطقس السيئ.. 7 أطعمة تساعد على تخفيف آلام الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشهد مصر وبعض المحافظات حالة طقس سيئة بسبب التعرض للرياح المثيرة للأتربة والرمال، وقد يسبب ذلك الآلام للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الجيوب الأنفية.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، الأطعمة التي تساعد على تخفيف الآلام الجيوب الأنفية، كما ذكر موقع "sunwarrior".

1- الماء:

يمكنك تخفيف معظم الأعراض الطفيفة لالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة عن طريق تناول الكثير من المياه، حيث يعتمد الجسم بشكل كبير على الماء لأداء كل وظيفة، وعندما لا نحصل على ما يكفي، يحرم الجسم الماء من الوظائف غير الضرورية للحفاظ على استمرار الوظائف الأساسية، ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى مخاط سميك لا يتدفق بسلاسة، وبالتالي الجيوب الأنفية، ويحفز نمو البكتيريا ، ثم تطور العدوى لاحقًا.

2- الأناناس:

الأناناس غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأغشية المخاطية الرقيقة من التلف، حيث تعمل الإنزيمات الموجودة في الأناناس أيضًا على تقليل الالتهاب في الجيوب الأنفية.

3- الفلفل الحار:

يستطيع الفلفل الحار تنظيف الجيوب الأنفية، وذلك لأنه عندما تأكل شيئًا ساخنًا وحارًا ، فقد تشعر بأن انسداد الأنف يلين ويصبح أكثر مرونة، ويرجع هذا بسبب الكابسيسين، وهو المركب الموجود في الفلفل الحار الذي يمنحه الحرارة ويخفف الألم ويقلل الالتهاب ويحفز جهاز المناعة، وبالتالي فهو يعد طريقة جيدة لإزالة المخاط من الجيوب الأنفية، فقط استخدمه بحكمة وباعتدال لأن تناول الكثير منه، قد يؤدي إلى عسر الهضم أو الغثيان أو آلام في البطن.

4- الفجل:

يحتوي الفجل على الكثير من الفوائد الصحية، وتعود الفوائد الصحية للفجل بشكل أساسي إلى محتواه العالي من العناصر الغذائية والمعادن، والتي تشمل الألياف الغذائية وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنجنيز ، وبالتالي فهو يقلل من التهاب الجيوب الأنفية ويحفز جهاز المناعة، كما أن له خصائص المضادات الحيوية.

5- الثوم:

يساهم تناول الثوم في تقليل الالتهاب والتخفيف من الألم ، وذلك بفضل احتوائه على مركب الأليسين، وهو مضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، كما أنه يقتل بعض الفيروسات أيضًا.

6- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

تحمي الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة الأغشية المخاطية من أضرار الجذور الحرة، لذا من الأفضل على مرضى الجيوب الأنفية تناول الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الحمضيات والكيوي والسبانخ والتوت والبطاطا الحلوة.

7- الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة ومضادات الهيستامين الطبيعية ومضادات الالتهاب التي تسرع الشفاء وتقلل الألم وتقلل الاحتقان، بالإضافة إلى أنه يخفف من الحساسية وآلام الجيوب الأنفية والغثيان.