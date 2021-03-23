إطلالات اليوم: حنان مطاوع ساحرة.. وليلى أحمد زاهر بفستان ومكياج قوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع فستانا باللون الأسود، شفاف من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاءً باللون الأسود، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وإنسيال، وتركت شعرها منسدلا.

- كارولين عزمي:

كما طلت الفنانة كارولين عزمي بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- يارا:

وظهرت المطربة يارا ببلوزة باللون الأبيض مع بليزر باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- نور:

كما ارتدت الفنانة نور تيشرت باللون الرصاصي، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ليلى أحمد زاهر:

وتألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بفستان باللون المينت جرين، منفوش من أسفل، ونسقت معه جاكيت جينيز قصير، وحزام عند منطقة الخصر باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.