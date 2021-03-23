فوائد مذهلة لوضع الفلفل الأحمر في الجوارب أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يؤكد الخبراء أن القدم مرتبطة ببقية جسم الإنسان، لأنها تحتوي على 72 ألف نهاية عصبية، فكل قدم تتناسب مع مناطق مختلفة.

ومع تقدم العمر تُصبح الدورة الدموية غير جيدة، لذا نستعرض لكم أفضل الطرق لتدفق الدم بصورة جيدة، بحسب ما أورد موقع "Brightside".

- الفلفل الأحمر يزيد من الدورة الدموية:

تحتوي جميع أنواع الفلفل على عنصر يسمى الكابسييسن، وعندما تأكل شيئا به هذا المكون فإنه يزيد من الدورة الدموية في الجسم، وعندما يتلامس هذا المكون مع الجلد فيزيد تمدد الأوعية الدموية ويوفر الدفء ويعزز تدفق الدم.

- هذه الحيلة فعالة بشكل خاص أثناء البرد الشديد:

وإذا كنت تشعر بالبرودة يمكن أن يكون وضع الفلفل ا[حمر في الجوارب على شعورك بالحرارة والدفء في قدميك الذي يجعلك تنام بشكل أفضل أثناء فصل الشتاء.

ومع ذلك هناك بعض الآثار الجانبية البسيطة المحتملة:

- يمكن أن يتسبب في تحول الجوارب البيضاء وقدميك إلى اللون الأحمر، بالإضافة إلى ذلك ستكون رائحته مثل الفلفل الحار.

- يجب أن تكون حريصاً على عدم استخدام الكثير في البداية، حتى لا تشعر بالحرارة الزائدة، إذ يمكنك أن تزيد بالتدريج حتى تكون الكمية مناسبة لك.