أطباء يكشفون: أدوية يمكنك تناولها وأخرى تجنبها أثناء لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجا، مثل كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة في جميع أنحاء العالم.

ومع وصول لقاحات كوفيد 19، كانت هناك أيضًا بعض الاكتشافات المؤسفة، لقد تم طرح تساؤلات حول استخدام الأدوية المسيلة للدم، لكن قد تؤدي بعض الأدوية الروتينية إلى حدوث طفح جلدي وتورمات غير عادية، وفقا لموقع timesofindia.

هل يمكنك المزج بين لقاحات وأدوية كورونا

يمكن أن يؤدي تفويت جرعة من دوائك الروتيني إلى الإضرار، ولكن، عندما نبدأ في فهم المزيد من المعرفة حول اللقاحات، هل نحتاج أيضًا إلى القلق بشأن الأدوية التي نتناولها؟ هل يمكن للناس المخاطرة بتجنب أو تأجيل الحصول على التطعيم في الوقت الحالي؟

هل يمكن للأدوية أن تغير الاستجابة للقاح كوفيد؟ هل هناك حاجة لتبديلها؟

تعمل لقاحات كوفيد على توليد استجابة مناعية قوية عند الحقن، قد تنحصر الفعالية المحتملة للقاحات في مدى استجابة جسمك لها، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، قد تكون الاستجابة المناعية البطيئة ممكنة، في بعض الحالات القصوى، قد يؤدي استخدام بعض الأدوية أيضًا إلى جعل الجسم "مشغولاً"، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة المناعية للقاح.

ومع ذلك، إذا كنت شخصًا سيحصل على اللقاح في غضون ذلك، فهناك بعض الأدوية والعلاجات التي قد تجعلك ترغب في مراجعة الطبيب مرة أخرى أو تأجيل موعد أخذ اللقاح في الوقت الحالي.

يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة إلى التطعيم في أقرب وقت ممكن

يمكن لفيروس كورونا أن يكون خطًا مباشرًا لشخص يعاني من ضعف المناعة، وهو سبب حاسم لضرورة تلقيح المصابين بأمراض مزمنة في الحال، حتى مع إجراء البحوث والدراسات، فإن أخذ جرعة قد يضر أكثر مما ينفع.

وفقًا للدكتور راهول بانديت، مدير الرعاية الحرجة بمستشفيات فورتيس مومباي بالهند وفريق عمل كوفيد التابع لعضو ماهاراشترا، فإن التطعيم السريع هو المفتاح الآن لإبطاء معدل وفيات كورونا، السكان المعرضون لمخاطر عالية - الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وما فوق 45 عامًا والذين يعانون من أمراض مشتركة ستخفض معدل الوفيات لديهم، حيث تشكل هذه المجموعة حاليًا ما يقرب من 90 ٪ من المرضى الذين يستسلمون لهذا المرض.

أدوية ضغط الدم والسكر

تعمل لقاحات كوفيد على توليد استجابة مناعية قوية عند الحقن، قد تنحصر الفعالية المحتملة للقاحات في مدى استجابة جسمك لها.

أدوية الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي حالة تضعف التمثيل الغذائي والوظيفة الهرمونية، ومع ذلك، فإن جزء الجهاز المناعي المسؤول عن مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي منفصل عن جهاز المناعة المسؤول عن مكافحة العدوى، لذلك، فإن معظم أدوية الغدة الدرقية المستخدمة لن تؤدي إلى ظهور الأعراض أو تجعل اللقاح أقل فعالية.

ومع ذلك، إذا كنت قد تناولت المنشطات أو الأدوية المثبطة للمناعة، فقد يكون من المفيد فحص جرعات الدواء مع طبيبك أولاً، قبل الحصول على اللقاح.

أدوية الربو والحساسية

كانت الحساسية نقطة نقاش مع لقاحات COVID-19 لأنها يمكن أن تجعل البعض عرضة للإصابة بالحساسية المفرطة، وهو رد فعل تحسسي مقلق وشديد.

ومع ذلك، يقول الدكتور بانديت إن معظم الأدوية، أو مضادات الهيستامين التي يستخدمها أولئك الذين يعانون من الحساسية، وُجد أنها آمنة عند استخدامها مع لقاح COVID-19، اللقاح آمن بين المصابين بحساسية الطعام وحالات الحساسية الشائعة مثل الربو والتهاب الأنف التحسسي والتهاب الجلد التحسسي، فقط الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي) لأي من محتويات اللقاح، يجب ألا يأخذوا اللقاح.

أولئك الذين خضعوا لعمليات جراحية وتلف الأعضاء الحيوية

لاحظت الدراسات السريرية التي أجريت حتى الآن أن أولئك الذين يعانون من مضاعفات قاتلة يمكنهم أخذ لقاح COVID بأمان، دون المعاناة من الآثار الجانبية.

يوافق الدكتور بانديت على ذلك، ويضيف أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل في القلب في الماضي، أو عانوا من نوبات قلبية أو فشل كلوي أو مشاكل في الكبد، يمكنهم تحمل اللقاح جيدًا مع أدويتهم. يجب على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم التحقق من نوع الدواء الذي يتناولونه قبل تناوله.

يقترح الأطباء أن الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية في الأسبوع السابق لتاريخ التطعيم يتخطون الجرعة لأنهم ما زالوا في حالة تعافي وأن الجرعات الطبية الثقيلة قد تسبب ردود فعل شديدة.

إذا كنت تتناول دواءً علاجيًا يستخدم لدعم أو علاج جهاز المناعة، فإن أخذ لقاح بعد الحصول على موافقة الطبيب سيكون أكثر أمانًا.

رعاية السرطان وأدوية العلاج المناعي

السرطان هو حالة مثبطة للمناعة، غالبًا ما يتم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السرطان جرعات كبيرة من مثبطات المناعة، والتي يمكن أن تسبب استجابة مناعية "غير كاملة'' للجسم، أو ضعف التحمل بعد حقن اللقاح في الجسم، قد تكون الاستجابة معرضة للخطر بشدة بالنسبة لأولئك الذين لديهم مناعة غير فعالة أو سيئة.

يمكن للأشخاص المصابين بسرطانات نشطة، ولكنهم لم يبدأوا العلاج بعد، أخذ اللقاح بأمان، تمامًا مثل الناجين من السرطان، يجب على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أن يأخذوا بعين الاعتبار المشورة الطبية قبل التطعيم.

مثبطات المناعة هي الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على الرفض أو عدم اكتمال الاستجابة المناعية، يجب على أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي البحث عن وقت مناسبةللتلقيح بين دورات العلاج الكيميائي، من الناحية المثالية، نقترح على المريض الانتظار لمدة 4 أسابيع بعد العلاج الكيميائي للقاح.

وبالمثل، لا يحتاج الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية إلى أخذ اللقاح على الفور، يجب أن يفكروا في الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل.

لقاحات كورونا وأدوية الطب النفسي

من المعروف أن الكثير من الأمراض العقلية والحالات العصبية والنفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، تعمل على خفض الاستجابة المناعية للجسم، من خلال ما يتم ملاحظته، قد يظهر أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الشديد استجابة بطيئة بعد التلقيح.

بينما في الوقت الحالي، لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو اضطرابات بالحصول على نصيحة الطبيب مسبقًا، يضيف الدكتور بيندرو: "قد تسبب بعض الأدوية النفسية والذهانية تفاعلات مضادة للالتهابات، والتي قد لا تكون مرغوبة مع اللقاحات، نصيحة الطبيب الممارس ستعمل بشكل أفضل مع المريض."

ومع ذلك، يضيف الدكتور بهارات أجروال كلمة تحذير، ويقترح أنه حتى مع وجود المخاطر، فإن فوائد لقاح COVID قد تكون أفضل من السلبيات.

ما يجب أن يعرفه الأشخاص الذين يستخدمون مميعات الدم

تحمل بعض نماذج اللقاحات، بما في ذلك Covishield و Covaxin ، نصيحة للمستفيدين الذين قد يتناولون أدوية تسييل الدم، مما يثير قلق الكثيرين ويصبحون متشككين، قد تسبب الأدوية المسيلة للدم، كما أثبتت الأبحاث، فقدًا غزيرًا للدم وطفحًا جلديًا وفي بعض الحالات تورم غير مرغوب فيه أيضًا يستغرق وقتًا أطول للشفاء.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو أمراض القلب التحقق أولاً من نوع مضاد التخثر الذي يستخدمونه، قبل متابعة اللقاح، كما يقول الدكتور أجاروال.

ويضيف: "المرضى الذين يتناولون مميعات الدم مثل الوارفارين أو مضادات التخثر الأحدث لديهم خطر ضئيل من تورم موقع الحقن، يمكن للمرضى الذين يتناولون هذه الأدوية الجديدة تخطي جرعاتهم الصباحية وتناول اللقاح ومتابعة الجرعة العادية التالية."

كما ينصح الدكتور بانديت المرضى باتباع بعض رعاية التطعيم بعد العملية لمنع حدوث مضاعفات، بدلاً من ذلك، ينصح المرضى بالتحقق من نوع مميعات الدم التي قد يتعرضون لها نظرًا لأنهم قد يكونون أكثر عرضة للتخثر وفقدان الدم بعد الحصول على اللقاح، هؤلاء المرضى الذين يتناولون مميعات الدم، مثل مضادات الصفائح الدموية ومضادات التخثر، يمكنهم أخذ لقاحاتهم بأمان، فقط تأكد من الضغط الكافي في موقع الحقن.

الأدوية التي لا يجب أن تتناولها قبل التطعيم

بينما لا تزال لقاحات COVID خاضعة للبحث المستمر، يحذر الأطباء في الوقت الحالي المستفيدين من فهم عوامل الخطر المرتبطة ببعض أدوية الستيرويد.

يمكن تناول المنشطات المزمنة (مثل تلك المستخدمة في الغدة الدرقية) حسب الحاجة، ومع ذلك، فإن حقن الستيرويد والأدوية للعلاجات الأخرى (بما في ذلك السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وفيروس نقص المناعة البشرية) التي يجب تناولها بانتظام يمكن أن تسبب مشاكل، من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً لمعرفة الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا في التطعيم.

من الأفضل أيضًا تجنب مسكنات الألم ذات الجرعات الشديدة قبل التطعيم، لأنها قد تسبب ردود فعل غير سارة، يقول الدكتور بانديت: "انتظر حتى بعد التطعيم لتتناول مسكنًا للألم مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين لتخفيف الأعراض".

متى يجب تنبيه مقدم التطعيم؟

يوصي الأطباء والهيئات الصحية بالتطعيم لكل شخص يواجه الآن خطرًا من كوفيد، ومع ذلك، فإن تنبيه القائم بالتطعيم الخاص بك بشأن حالتك مسبقًا يمكن أن يساعدك في التعامل بشكل أفضل مع أي ردود فعل أو آثار جانبية قد تحدث.

احصل على اللقاح عندما تستطيع، كقاعدة عامة، قم بإبلاغ القائم بالتطعيم الخاص بك إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات:

- لديك أي حساسية.

- إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف أو كنت تعاني من تجلط الدم.

- تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواءً يؤثر على جهاز المناعة لديك.

- أنت حامل أو تخططين للحمل.