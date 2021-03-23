8 أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب فصل الصيف، تتعرض مصر لارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ما قد يصاحب الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، بالإضافة إلى ضعف طاقة الجسم.

وفي ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم يحتاج إلى العديد من الأطعمة التي تساعد في ترطيبه والشعور بالانتعاش في الطقس الحار، نستعرضها لكم وفق ما نشره موقع "mdlinx".

- الموز

تحتوي هذه الفاكهة على 74٪ من الماء، بالإضافة إلى غناها بالبوتاسيوم الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة في الطقس الحار، لأنه يتحول إلى سكر في الجسم، ثم إلى طاقة.

- القرنبيط

يعد القرنبيط من الأطعمة التي تساعد في ترطيب الجسم، وذلك لاحتوائه على 92٪ من الماء، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتاميني "ج" و"ك"، والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، ما قد يساهم في ضبط نسبة الكوليسترول في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

- الخيار

من الخضروات المرطبة والمنعشة لجسم الإنسان في الطقس الحار، فضلا عن أنه يساعد في التقليل من الجفاف والشعور بالتعب، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الإلكتروليت و96 % من الماء.

- السبانخ

تعتبر من الأطعمة الغنية بالمغنسيوم الذي يساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمكافحة حرارة الجو الحار، بالإضافة إلى كونها غنية بنسبة كبيرة من الماء، ما يجعلك تشعر بالانتعاش بعد تناولها.

- الخس

يحتوي على 96٪ الماء، ونسبة من الألياف الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم، فأنه يعد مصدرًا ممتازًا للسوائل، لذا ينصح بتناوله مع السلطة لإمداد الجسم بالمياه لمواجهة الجفاف الذي تسببه الأجواء الحارة.

- الفراولة

أما عن الفراولة، فهي من الفواكه التي يفضل تناولها خلال الأجواء الحارة، لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء تصل إلى 91%, فضلا عن غناها بمركبات الفلافونيد، ومضادات الأكسدة التي تحسن من وظائف المخ، وبالتالي تأخير الشيخوخة الإدراكية.

- البطيخ

يعد فاكهة الصيف المثالية، نظرا لأن يمثل الماء حوالي 91٪ من البطيخ، ما يعزز من بقاء الجسم رطبا لفترة كبيرة، كما أنه مصدر غني بالليكوبين الذي يوفر الحماية من أشعة الشمس.

- اللبن

وفقًا للباحثين من جامعة ماكماستر، وهاميلتون، وكندا، فإن الحليب من المشروبات التي تساهم في ترطيب الجسم بشكل أفضل، ومحاربة التعب المزمن والإجهاد الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، نظرًا لاحتوائه على السكريات، والبروتينات، والكالسيوم، والإلكتروليتات.