كورونا اليوم: تحذير من فقدان السمع.. وعقار فعال ضد الطفرات يحارب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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عقار فعال ضد طفرات كورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن إعادة استخدام عقار يستخدم لعلاج السرطان يسمى "رابامايسين" لعلاج كوفيد -19.

ووجدت دراسة جديدة أجراها المعهد الهندي لتعليم وبحوث العلوم (IISER) بوبال والمركز الطبي بجامعة نبراسكا (UNMC) في الولايات المتحدة، أن عقار "Rapamycin" المستخدم لعلاج السرطان يمكن إعادة استخدامه لعلاج Covid-19، كما أنه فعال ضد الطفرات، وفقا لموقع thehealthsite.

"كوفيد-19" قد يتسبب في فقدان السمع على المدى الطويل

كشف باحثون من جامعة مانشستر عن وجود علاقة قوية بين الإصابة بـ"كوفيد-19" وفقدان السمع ومشاكل سمعية أخرى، ملمحين إلى أن الفيروس قد يلحق المزيد من الضرر على المدى الطويل بالبشرية.

وحلل البروفيسور كيفين مونرو، وباحث الدكتوراه إبراهيم المفرج، من جامعة مانشستر ومركز أبحاث الطب الحيوي في مانشستر NIHR، نحو 56 دراسة، مع وجود أدلة تشير إلى وجود صلة بين "كوفيد-19" ومشاكل الأذن الداخلية والسمعية، ووجدوا انتشارا عاما لفقدان السمع بنسبة 7.6٪، وطنين الأذن بنسبة 14.8٪، والدوار بنسبة 7.2٪ بين مرضى "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.

اختبار جديد للكشف عن كورونا خلال دقيقة واحدة

تعكف جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وشركة بريثونكس، حالياً، على إجراء تجربة سريرية مشتركة على 2500 شخص من المتعاملين مع مركز ند الحمر الصحي، التابع لهيئة الصحة بدبي، وذلك لتقييم دقة اختبار التنفس السريع للكشف عن مرض كوفيد 19 خلال دقيقة واحدة، وفق ما جاء في صحيفة "البيان".

وكانت شركة بريثونكس- وهي ناشئة تابعة لجامعة سنغافورة الوطنية- قد قامت بإجراء دراسة تجريبية في جمهورية سنغافورة، شملت 180 شخصاً، وقد حققت نتائج تراوحت نسبتها بين 93 ٪ إلى ٪95، من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي.