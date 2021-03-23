5 أشياء يمكنك القيام بها بأمان بعد الحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع توزيع اللقاحات والتطعيم ضد فيروس كورونا في مختلف دول العالم، يتساءل الناس عن مرحلة ما بعد الحصول على اللقاح، وما يمكن فعله أو تجنبه، خاصة في ظل حظر بعض الأنشطة خلال عامًا كاملًا من القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة.

وفي ظل عمل اللقاح كطريقة وقائية لإبطاء تفشي الوباء، هناك بعض الأشياء التي قد يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم أحرارًا في القيام بها، وفقًا للإرشادات الصادرة حديثًا من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فقد يتمكن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا من القيام ببعض الأشياء التي لم يتمكنوا من القيام بها في السابق بسبب الوباء السائد.

في هذا التقرير نستعرض بعضًا من أنشطة ما قبل كورونا التي قد تتمكن من استئنافها بعد الحصول على اللقاح وفقًا لموقع timesofindia.

-كن بلا أقنعة حول الأشخاص الذين تم تطعيمهم

بينما لا يمكنك ببساطة التخلص من الأقنعة بعد الحصول على اللقاح، هناك شيء واحد يمكن أن يفعله الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وهو نزع أقنعتهم عند تواجدهم مع مستفيدين آخرين من اللقاح، مما يعني أنك لم تعد تتجنب الأشخاص والتجمع بأمان في الداخل إذا كان الجميع تم تطعيمه، حيث لا توجد مخاطر هناك.

ومن المهم أن تتذكر أن الأقنعة لا تُزال إلا عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين تم تطعيمهم، ولا يمكنك الانخراط في مثل هذه الأنشطة إلا بعد أن تحصل على الجرعة الثانية، ولا يعتبر الشخص قد تم تحصينه بالكامل إلا بعد أسبوعين من حصوله على اللقاح الثاني، وليس في أي وقت من قبل، حتى لو أنتجت أجسامًا مضادة دفاعية من الجرعة الأولى، فلن يتم اعتبارك محصنًا بشكل كامل.

-رعاية شخص مصاب بكورونا

الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به بعد الحصول على جرعات كاملة من اللقاحات هو البدء في تقديم الرعاية لأولئك الذين قد يعانون من كورونا، هذا هو أحد أسباب إعطاء الأولوية لتلقيح الخطوط الأمامية - العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء والموظفين الأساسيين.

في حين أن الاحتياطات الأساسية (مثل ارتداء القناع ونظافة اليدين) ستظل بحاجة إلى اتباعها، مع سجلات التحصين ضدكورونا ، سيكون لديك فرص قاتمة للإصابة بالعدوى من الاتصال المباشر، وسيوفر هذا أيضًا إحساسًا بالراحة لأولئك الذين يعيشون على اتصال وثيق بالمرضى المصابين (مثل أفراد الأسرة).

-لا حاجة للحجر الصحي إذا تعرضت للإصابة

تشير إرشادات CDC أيضًا إلى أن الأفراد الذين تم تحصينهم ضد العدوى الفيروسية، أي الحصول على جرعتين من اللقاح لن يحتاج بعد الآن إلى ممارسة إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك إجراء الاختبار، وعزل نفسك عن الحشد حيث سيتم تحصين الشخص الذي تم تطعيمه ضد الفيروس.

ويحذر بعض الخبراء من أن الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة، والذين يعيشون في بيئة جماعية (كبار السن الذين يقيمون في مرفق رعاية ، أو يقيمون في أسرة مشتركة أو يعيشون في نزل)، لا يزالون يمارسون إجراءات الحجر الصحي الأساسية ويخضعون للاختبار ، لأنهم قد يكون عرضة لانخفاض المناعة.

-زيارات المجموعات غير المحصنة مع الاحتياطات

هناك قسم كبير من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد وقد لا يقبلون اللقاح، تاركينهم غير محميين، ومع ذلك، هذا لا يعني أن الناس لن يختلطوا مرة أخرى، يمكن لمن تم تطعيمهم زيارة أو قضاء بعض الوقت مع الأشخاص غير المطعمين، بما في ذلك الأطفال والبالغين، وزيارة الأصدقاء والأقارب بعد اتباع الاحتياطات الأساسية، مثل استخدام قناع حول الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، وغسل اليدين بشكل متكرر والتطهير، فلن يؤذيك التواجد حول أشخاص غير محميين بأي شكل من الأشكال، أو يتركهم في حالة خوف من الإصابة بكورونا، طالما أنك قد تلقيت جرعاتك من اللقاح.

-لا حاجة للاختبار إذا لم يكن لديك أعراض

وفقًا للإجراءات الأخيرة، لن يحتاج الأشخاص الملقحون إلى إجراء اختبار حتى لو تعرضوا للفيروس.

في الوقت الحالي، يعد الاختبار والفحص السريع أحد الإجراءات السائدة لتحديد المصابين من غير المصابين، ومع ذلك، بمجرد تلقيح الأشخاص، قد لا يخضعون للاختبار، إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض، هذا في المقام الأول لأن معدل الإصابة بالأعراض منخفض، ومعدل انتقال العدوى أقل أيضًا، مما يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم، حتى لو أصيبوا بكورونا مرة أخرى، قد لا يعملون كناشر للأعراض ويشكلون تهديدًا.

-متى يتم تطعيم الشخص بشكل كامل؟ وما هو الوقت الأكثر أمانًا للقيام بذلك؟

تأتي قائمة الأنشطة التي يمكنك القيام بها كأخبار سعيدة، خاصة إذا كنت شخصًا معرضًا لضعف شديد، وللحصول على أقصى حماية من لقاح كورونا الخاص بك، من المناسب الآن أن تحصل على حقنتي اللقاح في الوقت الصحيح.

نظرًا لأن المناعة مع حقنة كورونا في الوقت الحالي لا تزال موضع شك، فمن الأهمية بمكان أن تمارس أقصى درجات الحذر حتى وقت معين لجعل اللقاح يعمل من أجلك.

تأكد من عدم تفويتك أو تأخير الحصول على الجرعة الثانية، وهو أمر ضروري لحمايتك من الفيروس تمامًا، وعليك التأكد من حصولك على كلتا الجرعتين من نفس الشركة أمر بالغ الأهمية أيضًا.

قد يحتاج الأشخاص الذين ربما أصيبوا بكورونا من قبل إلى حقنة واحدة فقط، والتي يمكن تأكيدها مع الطبيب، ومع ذلك، تأكد من ممارسة بعض الاحتياطات حتى 14 يومًا بعد حصولك على الجرعة - الوقت الذي يشعر الخبراء أنه يستغرقه نمو الأجسام المضادة بشكل كامل، وإذا كنت تنغمس في أنشطة محفوفة بالمخاطر، أو تخلصت من تدابير الوباء، مثل ارتداء الأقنعة، فأنت تعرض نفسك لخطر كبير يتمثل في استمرار الإصابة بكورونا.