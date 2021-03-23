كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد المكياج المعدني في مختلف إطلالاتهن، إذ يمنحهن قدراً من الجاذبية والأناقة، ويعطيهن إحساساً بالدفء والحيوية.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على رسمات مكياج معدني لربيع 2021، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



أولاً: سمات المكياج المعدني

رسمات مكياج معدني لربيع 2021 (الصورة من انستغرام)



يعد المكياج المعدني من أكثر أنواع المكياجات الخفيفة، إذ يمنح البشرة هدوءاً ونعومة، ويظهرها بشكل طبيعي.

يسهل وضع المكياج المعدني بمختلف رسماته، فضلاً عن أنه يعد واقياً من أشعة الشمس الضارة، نظراً لاحتواء مستحضراته على ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك، وكل هذه المكونات تقاوم الأشعة فوق البنفسجية.

يناسب المكياج المعدني مختلف أنواع البشرة، فهناك مرطبات يمكن وضعها قبل تطبيقه وذلك بالنسبة للبشرة الجافة، أما فيما يتعلق بالبشرة الدهنية وحب الشباب فالمكياج المعدني مفيد لها، إذ لا يساعد على نمو البكتيريا، ولا يسبب حساسية أو تهيج البشرة، ويمنحها النضارة والحيوية.

ويتسم المكياج المعدني بقدرته على الدوام لفترة طويلة على الوجه، دون التأثر بأي عوامل خارجية، فضلاً عن قدرته على التغطية العالية لإخفاء أي عيوب على البشرة.

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ثانياً: رسمات المكياج المعدني



1- مكياج معدني ناعم ودافئ

مكياج معدني ناعم ودافئ (الصورة من انستغرام)

يعتمد المكياج المعدني الناعم على الاستعانة بظلال عيون ذات ألوان معدنية هادئة، يتم اعتمادها على الجفون العلوية والسفلية، مع رسم الأيلاينر أعلى العينين في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجياً، ومده خارج العين على شكل مثلث مائل للأعلى.

ويتم أيضاً تطبيق ماسكرا داكنة على الرموش بلطف، وأهم ما يميز المكياج المعدني الناعم والدافئ تطبيقه لأحمر شفاه باللون الأحمر المخملي البارز مع العيون الذهبية.

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2- رسمة مكياج معدني سموكي قوي

رسمة مكياج معدني سموكي قوي (الصورة من انستغرام)



يعتمد المكياج المعدني السموكي القوي على الاستعانة بظلال عيون ذات ألوان ذهبية قوية مع اعتماد ظلال عيون بنية ثقيلة في الزاوية الخارجية للعين، مع رسم الأيلانير في خط سميك عند زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجياً، ومده خارج العين على شكل مثلث مائل لأعلى.

ويعتمد المكياج المعدني السموكي القوي أيضاً على تطبيق ماسكرا سوداء كثيفة، واعتماد أحمر شفاه ذات لمسة ذهبية ناعمة.

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