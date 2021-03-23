مصمّمة العبايات السعودية وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - استمدَّت إلهامها من جدتها، وتعمَّقت في مجال التصميم على الرغم من قوة المنافسة وكثرة المصممات المتميزات، ووضعت بصمتها بتصاميم مبدعة. استطاعت إثبات نفسها في الساحة الإبداعية بتصميم قطع أزياءٍ مختلفة، تعبِّر عن شخصيتها، مع الحرص في الوقت نفسه على مواكبة أحدث خطوط الموضة في كل موسم.

اختارت تصميم العبايات لارتباطها بالبيئة المحلية، وتفضيل النساء ارتداءها في مشاويرهن ومناسباتهن، واعتمدت في أسلوبها على البساطة، وانتقاء ألوانٍ تناسب العميلة.

وديان البكري، مصممة العبايات، التقتها "الخليج 365"، فحدَّثتنا عن مسيرتها في عالم التصميم، كما قدمت نصائح للنساء عند تنسيق واختيار العبايات.



‏‎ بدايةً، حدِّثينا عن نفسكِ، مَن هي وديان البكري؟

‏‎فتاة سعودية، وجدت شغفها وهوايتها في التصميم، وقرَّرت التعمُّق في المجال، فدرست التصميم والخياطة، وأبحرت في هذا العالم حتى أصبح لديها هوسٌ بتصميم العبايات خاصةً، وتصميم الأزياء النسائية بشكلٍ عام

‏‎ كيف اكتسبتِ مهارة التصميم؟

‏‎تُعدُّ جدتي مصدر إلهامي الأول، وبعد أن ارتبطت بهذا المجال، درسته جيداً حتى أتمكَّن منه تماماً، وبدأتُ بالتفصيل والخياطة، ثم انتقلت إلى أسس تصميم الأزياء.

‏بوصفكِ مصممةً، ما أبرز التحديات التي واجهتكِ، وكيف تغلَّبتِ عليها؟

‏‎في مقدمتها قوة المنافسة في السوق، وكثرة المصممات المتميزات، وتغلَّبت على ذلك بتصميم قطعٍ جميلة، تعبِّر عن شخصيتي، وأتفرَّد بها عن الأخريات.

‏ من أين تستمدين أفكار تصاميمكِ؟

‏‎أستمدُّها من أفكاري الخاصة، وما يجول في خيالي، وأحياناً من البيئة المحيطة بي خلال حياتي اليومية، وأهتمُّ كثيراً بتنسيق الألوان بأن تناسب التصاميم التي أقدمها.

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تصميم وديان البكري



‏ كيف تصفين هوية تصاميمكِ؟

‏‎أصفها باختصار بـ: تصاميم بسيطة وعفوية، تناسب جميع الأذواق والفئات والأعمار.

‏ كيف تختارين الألوان والأقمشة في قطعكِ؟

‏‎أختار الألوان التي تناسب السيدة العربية، أما الأقمشة فأعتمدها بحسب فصول السنة والألوان الدارجة فيها.

‏‎ ماذا عن الموضة، هل تحرصين على مواكبتها؟

‏‎بشكل عام، جميع النساء يحرصن على مواكبة الموضة، فهذا الأمر من أساسيات عصرنا، سواءً المصممات، أو النساء الأخريات.

‏ من وجهة نظركِ، ما الموضة التي لا تختفي في عالم العبايات؟

‏‎هذه الموضة هي التي تقوم على البساطة في التصميم، والألوان الهادئة، خاصةً التصاميم التي تعتمد على اللون الأسود، والقصَّات اليومية غير المعقدة.

‏ بماذا تصفين ذوق المرأة الخليجية؟

‏‎أذواق السيدات الخليجيات تتراوح بين البساطة والفخامة، لكنهن جميعاً يتفقن على مبدأ الأناقة.

‏ ما معايير العباية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل امرأة؟

‏‎من المهم أن توجد في خزانة أي امرأة عباية عملية بسيطة، تناسب كافة الأيام، وأخرى فخمة وأنيقة للمناسبات.

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من تصميم وديان البكري



‏‎ ما أفضل طريقة للمحافظة على العباية؟

‏‎الاعتناء بها بحسب نوع القماش، فبعض الأقمشة تحتاج إلى طريقة معينة للغسل.

‏‎ في رأيكِ، ما أهم الأشياء التي يجب أن تركز عليها الفتاة عند اختيار عبايتها؟

‏‎على الفتاة أن تركز عند انتقاء عبايتها على تغليب ذوقها الخاص، وشراء قطعةٍ تعبِّر عن شخصيتها.

‏‎ هل هناك موديلات رائجة للعبايات في الفترة الجارية؟

‏‎في هذه الفترة هناك تجددٌ لمفهوم العباية لدى أكثرية النساء. بعضهن يفضلن العباية بطولٍ معين، بما في ذلك العباية القصيرة إلى حد الركبة، والطويلة إلى حد الكعب، وأخريات تشدُّهن العباية العملية ذات القماش الخفيف، عكس بعض النساء اللاتي تعجبهن العباية الفخمة ذات القماش الثقيل.

‏ ما نصيحتكِ للمرأة حتى تحظى بأناقةٍ خاصة في عباياتها؟

‏‎أقول لها: كوني أنتِ في اختياراتكِ، وانتقي قطعةً تعكس شخصيتكِ على إطلالتكِ.

‏ما التصميم الذي تخططين لتنفيذه في ٢٠٢١؟

‏‎أستعد لتقديم تصاميم ذات أفكارٍ مميزة وجديدة، وسأترك ذلك مفاجأةً لمَن تحب تصاميمي.

‏‎ تركزين في تصاميمكِ على العبايات، هل سنراكِ تخرجين عن هذا النمط مستقبلاً؟

‏‎هوسي وحبي للعبايات دفعني إلى التعمُّق فيها أكثر، لكن يمكن أن أخرج عن هذا النمط بتصميم قطعٍ أخرى إلى جانب العبايات.

‏ماذا تقولين لمَن تفكر في بدء مشروعها الخاص؟

‏‎أطلب منها أن تسير وراء شغفها وأحلامها، وتفعل كل ما يلزم لتحقيق طموحاتها.

‏ ما أهم المهارات التي يجب أن توجد في مصممة الأزياء حالياً؟

‏‎الموهبة، فهي مهمة جداً في المصممة، لكن يجب أن تترافق مع العلم بهذا المجال. اليوم هناك مصممات ناجحات، يعتمدن على الموهبة فقط، ولا يمكن تجاوز إنجازاتهن.

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عباية من وديان البكري



‏‎ كيف تصفين تجربتكِ في عالم التصميم؟

هناك تقدم قوي في مجال التصميم بالسعودية، وما زلنا نتطور كل يوم، والحمد لله خضت تجربةً رائعة، قدمت فيها أفكاراً جديدة، وواكبت الموضة، ووضعت بصمتي الخاصة.

‏ أين ترين نفسكِ بعد سنوات في هذا المجال؟

‏‎أرى نفسي مصممةً ناجحة، بإذن الله، مع انتشارٍ واسعٍ لتصاميمي واسمي.

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