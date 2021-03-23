كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد ملابس باللون الأرجواني الفاتح، فهو من الألوان الأنثوية الهادئة والمميزة، التي يمكن الاستعانة بها في مختلف الإطلالات والمناسبات.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة قطع ملابس باللون الأرجواني الفاتح من ماركات عالمية، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة مميزة وجذابة.



سترة من Chanel شانيل

سترة من Chanel شانيل





لإطلالة أنيقة وجذابة للسهرات، يمكنك اعتماد سترة باللون الأرجواني الفاتح من شانيل Chanel، بتصميم الكاروهات، وبأكمام طويلة.



ويمكنك اعتماد بنطلون من نفس لون السترة بتصميم واسع، وتنسيق حذاء مفتوح باللون الذهبي، مع قلادة من الذهب الأصفر ذات أدوار، لتضفي على إطلالتك أناقة وفخامة.

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تنورة من Gucci غوتشي

تنورة من Gucci غوتشي







لإطلالة أنيقة وأنثوية، يمكنك الاستعانة بتنورة باللون الأرجواني من ماركة غوتشي Gucci، وهي التنورة التي تم تصميمها من الحرير، بتصميم انسيابي، مع شق أمامي ناحية اليسار.



ويمكنك تنسيق بلوزة قصيرة أو تي شيرت باللون الأبيض مع هذه التنورة، سواء كنت ترغبين في الظهور بإطلالة نهارية كاجوال أو مسائية أنيقة وناعمة.

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فستان من Valentino فالنتينو

فستان من valentino فالنتينو





إذا كنت تبحثين عن إطلالة مسائية هادئة، وترغبين في اعتماد اللون الأرجواني الفاتح، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة فالنتينو Valentino ، لفستان من الدانتيل الثقيل، مُصمم من توب ذي رقبة دائرية، مع أكمام واسعة بتصميم متدرج أنيق، مع تنورة قصيرة بتصميم A line.



ويمكنك مع هذا الفستان، تنسيق حذاء ذي كعب عال وحقيبة صغيرة الحجم باللون الأرجواني الغامق أو حسب رغبتك، ليضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة.

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فستان من Versace فيرساتشي

فستان من Versace فيرساتشي





إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة نهارية هادئة، يمكنك اعتماد فستان قصير باللون الأرجواني الفاتح، يتميز بأكتاف عريضة مبطنة، مع ياقة ملونة باللون الأخضر، إضافة إلى قصيرة بتصميم الكشكش، وحزام رفيع على الخصر.



ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع حذاء ذي كعب منخفض، وحقيبة يد بيضاء أو باللون الأسود لتُضفي على إطلالتك أناقة وحيوية.

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سويت شيرت من Zara زارا

سويت شيرت من Zara زارا





لإطلالة رياضية أنيقة، يمكنك اعتماد سويت شيرت من Zara زارا باللون الأرجواني الفاتح، بتصميم محاك بخيوط الشنيل.



وأهم ما يميز هذا التصميم الأنيق من السويت الشيرت أنه يتمتع بفتحة واسعة وغطاء رأس قابل للتعديل برباط من نفس النسيج، مع تصميمها بأكمام طويلة منتهية بسوار معصم، مع تصميم جيب أمامي في منتصف الخصر.

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كنزة محبوكة من H & M إتش آند إم

كنزة محبوكة من H & M اتش آند ام





إذا كنت ترغبين في ارتداء كنزة ناعمة، يمكنك اعتماد هذا التصميم الأنيق من H & M إتش آند إم، لكنزة محبوكة تحتوي على بعض الصوف وصوف الألبكة.



وأهم ما يميز تصميم هذه الكنزة أنها ذات تصميم مريح وواسع، مع فتحة أمامية وخلفية على شكل V وأكتاف منخفضة ومضلعة حول خط العنق والأساور.

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