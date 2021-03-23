كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً -

تفضل الكثير من السيدات اعتماد ساعات اليد، إذ تعد من قطع المجوهرات الأساسية التي تكمل إطلالتهن، وتضفي عليهن قدراً من الأناقة والجاذبية.

ومع بداية كل موسم؛ تسعى الماركات العالمية إلى تصميم قطع المجوهرات وموديلات ساعات بمختلف الأشكال والمواد التي تدخل في تركيبها كالذهب الأصفر، والذهب الوردي، والذهب الأبيض، والألماس، والفولاذ، وغيرها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة موديلات ساعات راقية بيضاء بتوقيع ماركات عالمية لربيع 2021، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.. وعندما نتكلم عن الساعات البيضاء نعني بذلك ساعات الذهب الأبيض المرصعة بالماس أو ساعات الجلد الأبيض وكذلك الساعات من السيراميك الأبيض.

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موديلات ساعات يد بيضاء بتوقيع ماركات عالمية لربيع 2021

ساعة من شانيل Chanel

ساعة من شانيل Chanel



إذا كنت تبحثين عن تصميم جذاب ومميز لساعة يد بيضاء تكمل إطلالتك، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لساعة يد أنيقة من ماركة شانيل Chanel، مصممة من الألماس والفولاذ والسيراميك الأبيض.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أن بها علبة فولاذية مرصعة بـ52 ماسة قطع بريانت، وميناء مطلي بالورنيش الأبيض، وسوار من الفولاذ والسيراميك شديد الصلابة باللون الأبيض، وذات حركة كوارتز عالية الدقة.

ساعة من تيفاني أند كو Tiffany & Co

ساعة من تيفاني أند كو Tiffany & Co



إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر جاذبية بين موديلات ساعات اليد البيضاء، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لساعة يد بيضاء من تيفاني أند كو Tiffany & Co، مصممة بشكل مستدير من الفولاذ المقاوم للصدأ مع لمسات من الألماس، وميناء مرصوف بالألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أنها ذات حركة كوارتز عالية الدقة، ومستوحاة من الخطوط الواضحة للأرقام الرومانية على مدار الساعة، وتجمع بين التصميم القوي والأناقة العملية للقطع التي يسهل ارتداؤها كل يوم.

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ساعة من هاري وينستون Harry Winston

ساعة من هاري وينستون Harry Winston



إذا كنت تتمتعين بشخصية أنثوية ناعمة، وتبحثين عن ساعة يد تعبر عن شخصيتك، قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston هذا التصميم الجذاب، لساعة يد مصممة من الألماس والبلاتينوم الأبيض والكوارتز، بشكل متلألئ وساحر.

ساعة من بوشرون Boucheron

ساعة من بوشرون Boucheron



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية، تناسب السهرات، قدمت ماركة بوشرون Boucheron، هذا التصميم الأنيق من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطا)، والمرصع بالباجيت والألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أنها تتمتع بسوار مع دلاية قابلة للإزالة يمكن ارتداؤها كقلادة على سلسلة تأتي مع التصميم، وعلبة الساعة مستطيلة ومصممة بشكل أنيق.

ساعة من كارتييه Cartier

ساعة من كارتييه Cartier





إذا كنت تبحثين عن ساعة يد بتصميم أنيق، يناسب الخروجات الصباحية وأوقات العمل، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من كارتييه Cartier، لساعة يد من مجموعة «بالون بلو دو كارتييه».

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أن إطارها الخارجي مصنع من الفولاذ، وتتمتع بتاج محزز طوليا مرصع بحجر الإسبينل الاصطناعي بقطع الكابوشون، والقرص من الأوبالين الفضي المزخرف بنمط غيوشيه، وأرقام رومانية، وعقارب من الفولاذ الأزرق مصممة على شكل سيف، وزجاج الساعة من كريستال الياقوت الأزرق، والحزام مصنوع من جلد التمساح، المشبك مزدوج قابل للطي والتعديل.

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