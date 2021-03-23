كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - تعتبر الأقراط المتدلية لدى المرأة أكثر أشكال الأقراط المرغوبة، فهي تناسب أي إطلالة ترتديها سواء أكانت كاجوال أو في السهرات، لما تضفيه من نعومة وأناقة على مظهرها.

لأن عائلة الخليج 365 تهتم دائماً بمتابعة الموضة ومواكبة الصيحات الجديدة، جمعنا لك عدداً من الأقراط المتدلية المرصعة بالأحجار الكريمة الملونة التي صممتها علامات المجوهرات العالمية، والتي تعد موضة 2021.

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أقراط متدلية مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة

أقراط من بولغاري Bvlgari

أقراط من بولغاري Bvlgari





اخترنا لك هذه القطعة الفريدة من مجموعة ديفاز دريم، آخر تصميمات بولغاري Bvlgari مزيج الأناقة الإيطالية والفسيفساء الرومانية.

تصميم عصري من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مرصع بالأوبال الوردي والألماس المرصوف، قطعة فنية ستحبين اقتناءها بين مجموعة مجوهراتك.

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أقراط من جاكوب آند كو Jacob & Co

أقراط من جاكوب آند كو Jacob & Co





من علامة جاكوب آند كو Jacob & Co انتقينا لك الخليج 365 أقراطاً من مجموعة كارنيفال، ذات تصميم الشلال المتدرج من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، يتداخل فيها الألماس الأبيض وحبات الياقوت التي تضفي عليها لمعاناً مميزاً، تزيد من إشراقتك وتعزز حضورك

أقراط من بوشرون Boucheron

أقراط من بوشرون Boucheron



إذا كنت تبحثين عن قرط خفيف ومغرٍفي الوقت عينه فهذا التصميم لك الخليج 365.

أعلنت بوشرون Boucheron عن هذه الأقراط من الذهب الوردي المنحوت، عيار 18 قيراطاً، مع حجرين من الرودوليت لكل جهة، بينها عدد من أحجار الماس التي تضفي لمعة مميزة على الرودوليت الأحمر، مزيج جذاب جداً بألوان عصرية، ترغبين بضمه إلى مجموعة مجوهراتك.

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