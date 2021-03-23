صورة نادرة لـ منى زكي في طفولتها: طول عمرك قمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع السوشيال ميديا عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة نادرة للفنانة منى زكي، وهي في طفولتها برفقة والدتها.

وشارك أحد معجبي الفنانة منى زكي، صورة لها من طفولتها، عبر تطبيق «إنستجرام»، وما يشير إلى صحة الصورة، هو إعجاب الحساب الرسمي للفنانة منى زكي بالصورة التي نشرت لها.

ولاقت الصور تفاعل وإعجاب الكثيرين من متابعي الفنانة المحبوبة: «طول عمرك قمر يا مونتي.. حلوة أوي.. ربنا يحفظكم».

أحمد حلمي يوجه رسالة لمنى زكي

وكان الفنان أحمد حلمي، وجه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة خاصة لوالدته ولزوجته الفنانة منى زكي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشهر مارس الذي يضم احتفالات عدة بالمرأة المصرية والعالمية.

ووجه رسالة «حلمي» رسالة خاصة الفنانة منى زكي، قائلًا، «شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة ونِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا».

وتوجه الفنان بالشكر لوالدته قائلًا، «شكرًا يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلا يحترم كل امرأة ويقدرها».

وقال حلمي خلال منشوره، ألذي أرفقه بصورة تجمع بينه وبين زوجته ووالدته، قائلًا، «الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة، هي الذراع وهي العضد شجعوهن، فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا، فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من أرحامهن».