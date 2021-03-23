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الامارات | بريطانيا.. 5 آلاف جنيه غرامة السفر للخارج دون سبب وجيه

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لندن -رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد. وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.

 وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز "أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج... هو 17 مايو ".

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل المقبل  لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس بشأن موجة ثالثة من فيروس في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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