فعال ضد الطفرات.. عقار بـ3 مميزات يمكن استخدامه لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن إعادة استخدام عقار يستخدم لعلاج السرطان يسمى "رابامايسين" لعلاج كوفيد -19.

ووجدت دراسة جديدة أجراها المعهد الهندي لتعليم وبحوث العلوم (IISER) بوبال والمركز الطبي بجامعة نبراسكا (UNMC) في الولايات المتحدة، أن عقار "Rapamycin" المستخدم لعلاج السرطان يمكن إعادة استخدامه لعلاج Covid-19، وفقا لموقع thehealthsite.

وفقًا للفريق، فإن نظائر الدواء متوفرة بشكل شائع في الهند وعدة دول أخرى.

ونشرت الدراسة في المجلة المشهورة إنترناشيونال إلسفير، حيث أظهرت التفاعلات الكيميائية الحيوية أن العمل الكيميائي الحيوي لجزيء الدواء يشير إلى نجاحه في علاج Covid-19.

وقال أمجد حسين، العالم الرئيسي والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار والحاضنة لريادة الأعمال (IICE) ، "منذ أن خضع الدواء المعاد استخدامه لعملية التطوير السريري لعلاج الأمراض الأخرى وتم اختباره بالفعل بحثًا عن السمية، يمكن تجنب العديد من الخطوات في التطور السريري وفي وقت مبكر ويمكن اختبار الدواء مباشرة على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في تجارب المرحلة الثانية".

دواء السرطان يمكن أن يكون فعالاً ضد كوفيد -19

وفقًا للبحث، يستهدف علاج Rapamycin البروتينات المضيفة ويظهر مقاومة ضد العدوى.

وأوضح حسين أن الدواء يستهدف جزيءًا مركزيًا يسمى mTOR ، يؤثر على مسارات إشارات متعددة، والتي بدورها قد تساعد في علاج فيروس كورونا.

وفي شرحه للتحديات، أكد أن الطفرات المستمرة والسريعة لفيروس كورونا هي أحد التحديات الرئيسية في تطوير الأدوية المضادة للفيروسا، و تجعل الطفرة الواسعة أحد الأدوية المضادة للفيروسات غير فعال ضد طفرات أخرى.

ويضيف الباحث: "العلاج بالعقاقير مثل Rapamycin لن يواجه هذه المشكلة لأنه يعمل على البروتينات المضيفة وليس على الفيروس، يمنع رابامايسين تخليق البروتين ويمكنه أيضًا إيقاف تكاثر الفيروس، بغض النظر عن نوع المتحور، على المستوى الكيميائي الحيوي، وبصرف النظر عن تثبيط تخليق البروتين، من المعروف أن رابامايسين يثبط السيتوكينات المسببة للالتهابات".

ويكمل: "من المعروف أن العدوى الشديدة لـ COVID-19 تؤدي إلى زيادة السيتوكينات الالتهابية في عملية تُعرف باسم" عاصفة السيتوكين "، كما أن العمل التثبيطي لـ Rapamycin تجاه السيتوكينات يجعله أيضًا علاجًا واعدًا لـ كوفيد-19".

هذا الدواء فعال ضد العدوى الشديدة عند البدناء

أظهرت الدراسات الأولية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة والذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وفقًا لنتائج الدراسة، قد يساعد رابامايسين في تقليل السمنة من خلال مسارات مختلفة، والتي يمكن أن تساعد في التخفيف من خطر الإصابة بفيروس Covid-19 الشديد لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ومن المعروف أيضًا أن رابامايسين يحفز الالتهام الذاتي، وهي عملية إعادة تدوير خلوية تساعد في القضاء على البروتينات التالفة وتأخير الشيخوخة، نظرًا للعلاقة بين العمر ووفيات كوفيد - المزيد من الوفيات مع كبار السن، يمكن أن يكون للخصائص المضادة للشيخوخة في عقار Rapamycin آثار وقائية ضد الأمراض التي يسببها كورونا.