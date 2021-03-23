هل يسبب كورونا فقدان السمع؟.. إليك الأعراض الجديدة التي يجب مراقبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ربطت إحدى الدراسات الجديدة فقدان السمع بالآثار الجانبية للإصابة بكورونا، إلى جانب الأعراض المعروفة للفيروس، مثل السعال الجاف والحمى وفقدان الرائحة والتذوق أو تغيرها، وفقًا لموقع express.

ويمكن أن تختلف أعراض الفيروس التاجي من شخص لآخر، مع وجود مرض خفيف جدًا إلى شديد مسجل لدى المصابين في جميع أنحاء العالم.

الأعراض الرئيسية

تتمثل الأعراض الرئيسية للفيروس في ارتفاع درجة الحرارة وسعال مستمر جديد وفقدان أو تغيير في حاسة التذوق والرائحة، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من التعب والأوجاع والآلام والصداع والإسهال، كما يمكن أن تشمل الأعراض الخطيرة ضيق التنفس وألم الصدر وفقدان الكلام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

التحقيقات جارية أيضًا في كورونا طويل المدى، حيث أبلغ بعض الأشخاص عن التعب والارتباك أو مشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز والدوخة وغير ذلك على مدى عدة أشهر بعد الإصابة بكورونا.

ربط أعراض أخرى بـ"كورونا"

وجد باحثون من جامعة مانشستر ومركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية 56 دراسة، حددت ارتباطًا بين كورونا والمشاكل السمعية والدهليزية، فقد جمعوا بيانات من 24 دراسة لتقدير انتشار ضعف السمع بنسبة 7.6٪، وطنين الأذن 14.8٪ والدوار 7.2٪.

يشتمل الجهاز الدهليزي على أجزاء من الأذن الداخلية والدماغ، تعالج المعلومات الحسية المرتبطة بالتحكم في التوازن وحركات العين، ومع ذلك، وصف الفريق - الذي تابع المراجعة التي أجراها قبل عام - جودة الدراسات بأنها عادلة.

استخدمت بياناتهم بشكل أساسي الاستبيانات المبلغ عنها ذاتيًا أو السجلات الطبية للحصول على الأعراض المرتبطة بكورونا، بدلاً من اختبارات السمع الأكثر موثوقية علميًا.

قال كيفين مونرو- أستاذ علم السمع في جامعة مانشستر ومركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية إن هناك حاجة ملحة لإجراء دراسة سريرية وتشخيصية بعناية لفهم الآثار طويلة المدى لكورونا على الجهاز السمعي.

وأضاف بأنه من المعروف أيضًا أن الفيروسات مثل الحصبة والنكاف والتهاب السحايا يمكن أن تسبب فقدان السمع، ولا يُفهم الكثير عن التأثيرات السمعية لفيروس سارس كوفيد.

يقود البروفيسور مونرو دراسة في المملكة المتحدة لمدة عام، للتحقيق في التأثير المحتمل طويل الأمد لفيروس كورونا على السمع بين الأشخاص الذين عولجوا سابقًا في المستشفى من الفيروس.

يأمل فريقه في تقدير عدد وشدة اضطرابات السمع المرتبطة بكورونا في المملكة المتحدة، واكتشاف أجزاء الجهاز السمعي التي قد تتأثر.

ما هو طنين الأذن؟

طنين الأذن هو مصطلح يطلق عندما يسمع شخص ما أصواتًا لا تحدث في العالم من حوله، يمكن أن يكون هذا أمرًا شائعًا، ولا يكون عادةً علامة على وجود شيء خطير، يمكن أن يبدو طنين الأذن مثل:

-رنين

-الأز

-أزيز

-طنين

-الهسهسة

-الخفقان

-الموسيقى أو الغناء

قد يسمع هؤلاء الذين يعانون هذا في أذن واحدة، أو في رأسهم فقط، كما يمكن أن تأتي الأصوات وتذهب أو قد تسمعها باستمرار.