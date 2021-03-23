ماذا يحدث لزيت الزيتون عند تسخينه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك الكثير من الناس يستخدمون زيت الزيتون في الطهي، أو قلي البيض، أو شوي اللحم.. ولكن هل لتسخين زيت الزيتون أثارا سلبية؟., وفق ما جاء في موقع"سبوتنيك ".

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، والتي أجرت دراسة بهذا الخصوص، ونشر نتائجها موقع "هيلث لاين" الطبي، يمكن أن تساعد الدهون غير المشبعة في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها توفر العناصر الغذائية للمساعدة في تطوير خلايا الجسم والحفاظ عليها، وزيت الزيتون هو في الغالب دهون أحادية غير مشبعة، الطبخ بالزيت لن يغير تركيبته الدهنية، وتظل نسبة الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون كما هي بعد التسخين حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

ليس فقط ذلك، وجدت الأبحاث أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت الطهي الأكثر استقرارًا تحت الحرارة عندما يتعلق الأمر بإنتاج المركبات القطبية متفوقًا على زيوت الطهي التي تحتوي على نقطة دخان أعلى، أحد أسباب ذلك هو أن زيت الزيتون يحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة التي تحميه من الانهيار عند تسخينه.

علاوة على ذلك من غير المحتمل أن تتجاوز درجة احتراق زيت الزيتون عند الطهي إلى 350 درجة فهرنهايت، حتى إذا قمت بتحويل الشعلات إلى درجة حرارة عالية وحتى إذا قمت بتحويل الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت فإن الطعام والزيت لا يصلان إلى درجة الحرارة هذه.