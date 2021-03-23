كيف يساعد تناول الطعام من طبق أحمر على خسارة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يلعب لون وحجم وشكل الطبق دورًا في مذاق طعامك ومقدار ما تأكله، وإذا كنت تأمل في إنقاص وزنك، يمكن أن تلاحظ فرقاً ملحوظاً عند تبديل أطباقك.

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع مؤسسي " بيتون وتايلر" وهو منفذ للأدوات المنزلية الممتازة عبر الإنترنت، لمعرفة نوع الطبق الذي يجب أن تأكل فيه لمساعدتك على إنقاص الوزن, وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ويقول المسؤولون في بيتون وتايلر "وفقًا للأبحاث وعدد لا يحصى من الخبراء، يمكن أن يكون للطبق الذي تختاره تأثير قوي بشكل لا يصدق على مذاق وجبتك، ويمكن أن يجعلنا لون وشكل الطبق نعتقد أن مذاق الطعام أحلى وألذ وأكثر كثافة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الكمية التي تتناولها من الطعام".

وتشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأطباق الحمراء تشجعك على تناول كميات أقل من الطعام، ويقول الخبراء في بيتون وتاير "نظرًا لأننا نربط اللون الأحمر بالخطر، فإن هذه الأطباق على ما يبدو تمثل رادعًا عن تناول الطعام".

وأضاف الخبراء " آثار الأطباق على طعامنا خفية لكنها موجودة بالتأكيد. يعتمد اختيار الطبق المثالي على ما تطبخه والنكهات التي ترغب في تحسينها والشيء الذي يناسبك، لذلك من المفيد أن يكون لديك مجموعة متنوعة رائعة من الأطباق في متناول يدك، وبهذه الطريقة وبغض النظر عما تقوم بتحضيره في المطبخ، يمكنك التأكد من أن مذاقه أفضل ما يمكن".

وإذا لم يكن إنقاص الوزن هو هدفك وكنت أكثر تركيزًا على تحسين نكهات طعامك، فيجب عليك الالتزام بالأطباق السوداء أو البيضاء، فهذه الأطباق ليست عصرية فحسب، بل ستجعل طعامك لذيذاً أكثر ويزيد من النكهات الشهية.