علاج حساسية الجيوب الأنفية بعد تحذير «الأرصاد» من العاصفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية لشكل ملحوظ، إلا أنه من المؤكد أن البلاد تعيش حالة من التقلبات الجوية.

وأصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرا جويا هاما، حول نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من غرب البلاد «سيوة- السواحل الغربية- الصحراء الغربية»، يمتد إلى الداخل مع ساعات نهار الغد، الأمر الذي ينذر بصعوبة مواجهة أصحاب الجيوب الأنفية حالة الطقس، وما يترتب عليه.

وتعاني فئات كثيرة من الجيوب الأنفية، التي تتطور أعراضها مع الأتربة والعواصف، ما تسبب حساسية لأصحابها، الأمر الذي يحتاج لعلاج سريع لتلك الحساسية الناتجة من الجيوب الأنفية.

4 علاجات لحساسية الجيوب الأنفية

كان موقع الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، ذكر 4 طرق لعلاجية لحساسية الجيوب الأنفية، وهي كالآتي:

المضادات الحيوية

والتي تعد علاجات قياسية للالتهابات الجيوب الأنفية الجرثومية، فتؤخذ عادة من 3 إلى 28 يومًا، تبعًا لنوع كل منها، إلا أن يتسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها في حدوث زيادة كبيرة في مقاومة المضادات الحيوية، لذا، يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض الجيوب الأنفية التفكير في تناول المضادات الحيوية فقط إذا استمرت الأعراض إلى ما بعد 7-10 أيام.

البخاخات

قد تكون مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية "البخاخات" مفيدة في حالة استخدامها لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث تعمل على تقليص الممرات الأنفية المتضخمة، ما يسهل تدفق التصريف من الجيوب الأنفية.

مضادات الهيستامين

وهي تمنع الالتهاب الناجم عن رد الفعل التحسسي، وتساعد تلك المضادات على محاربة أعراض الحساسية التي يمكن أن تتسبب في تورم الممرات والجيوب الأنفية.

الجراحة

الحل الأخير والنهائي، في حال فشل العلاجات الدوائية، حيث يوصى الأطباء بإجراء الجراحة كإجراء من قبل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه نظراً للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقاً إلى جمهورية مصر العربية، مما يؤدي إلى نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على بعض المناطق.