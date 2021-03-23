6 أسباب لتشقق الكيك من السطح: أبرزها الحرارة المرتفعة ومكونات الوصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك، من ألذ وألطف الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة، لكن كثيرا ما تتكرر مشكلة تشقق الكيك من السطح، ولذلك تعرض «هن» أسباب تشقق الكيك، وتقديم حلول لتلك المشكلة، وفقا لما كتبته «أنيكا مانينج» في «مدرسة الخبيز» الخاصة بها على الإنترنت.

و«أنيكا» معلمة ومؤلفة ومستشارة وناشرة في بعض المجلات والصحف والكتب، في فنون الطبخ، وهي استرالية، ولها خبرة في هذا المجال دامت لأكثر من 30 عاما.

لماذا يتشقق الكيك؟

1- حرارة مرتفعة

إذا تم وضع الكيك في فرن بدرجة حرارة عالية عن المطلوب، تتشكل الطبقة العلوية للكعك قبل اكتمال نضجه وارتفاعه، فأثناء ارتفاعه يكسر الطبقة العلوية مما يسبب تشقق القشرة وانبثاق الخليط منها.

يمكنك خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ولاحظي الفرق، فقد تكون درجة الحرارة المذكورة في الوصفة غير صحيحة أو لا تتناسب مع قوة الفرن الخاص بك.

2- استعداد الفرن

وقد يحدث التشقق، في حالة وضع الكيك في الفرن قبل أن يصل لدرجة الحرارة المطلوبة، فأحيانا يتم وضع الكعك في الفرن أولا ثم ضبط الحرارة، وهذا يسبب التشققات وعدم ضبط معدل التسوية.

يجب عليكِ تشغيل الفرن أثناء إعدادك للوصفة، ليأخذ وقته ليصل لدرجة الحرارة المطلوبة، ثم تضعي الكيك فيه.

3- رف الكيك

يجب أن يوضع الكيك دائما في الرف الأوسط في الفرن؛ لأنه المكان ذو الحرارة المعتدلة، على عكس وضعها في الرف العلوي أو الأخير، الذي يؤدي لارتفاعها بسرعة كبيرة لا تتناسب مع مدة نضجها وقد يحرق القشرة الخارجية.

4- حجم القالب

يجب اختيار حجم القالب المناسب لكمية خليط الكيك؛ فاختيار قالب صغير بالنسبة لكمية الخليط، سيزيد من معدل ارتفاعها، خاصة من النصف، مما يسبب تشققات بها ويجعل سطحها غير متساوٍ، بل يشبه القبة في شكلها.

5- مكونات الوصفة

التشقق يحدث أيضا إذا كان هناك خللا في مكونات الوصفة مثل كثرة الدقيق أو وضع كمية قليلة من المواد السائلة، سواء من الحليب أو البيض؛ فهذا يجعل الخليط سميكا وأقل مرونة، فاختاري دوما الوصفة الصحيحة من مصادر موثوق منها.

6- ضرب الخليط

الخلط لمدة أطول من اللازم، يجعل المكونات تنتج مادة الغلوتين، وهي تجعل الخليط ثقيلا في النهاية، مما يؤدي لذات النتيجة في حالة حدوث خلل او خطأ في المكونات.

كل ما عليك فعله في خلط المكونات، هو أن تصلي لمعدل التجانس بينهم، فقط اخلطي المكونات حتي تمتزج بشكل مثالي.