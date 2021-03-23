بطلة السباحة للمكفوفين: أمي أول من دعمني للفوز ببطولة الجمهورية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الطفلة ملك محمد، السباحة الكفيفة، إن والدتها هي أول من دعمها وساندها بالمجهود والوقت، من أجل أن تصبح بطلة في السباحة، كما دعمت موهبتها في الغناء والتمثيل، وعملت على تذليل العقبات التي تقابلها أمامها منذ ميلادها.

مساعدة من الأم وكباتن السباحة للطفلة الكفيفة

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أن أمها هي كل شيء في حياتها لأنها تقدم لها كل شيء، وكذلك كباتن السباحة الذين يساعدونها لتستمر في اللعبة لتحقق بطولات في المستقبل.

وتابعت: «أنا بحب السباحة وبلعبها باستمرار وبجيب ميداليات، وأنا جبت أول جمهورية مرتين الحمد لله».

الأم تريد تحقيق كل أحلام ابنتها.. وبدأت في علاجها منذ ميلادها

من جانبها، قالت سماح صدقي، والدة الطفل ملك محمد، إن نجلتها ولدت بمشكلة في الشبكية ومياه زرقاء على العين، ومشكلات أخرى في العين، لذا تم البدء في علاجها منذ أول ميلادها، مشيرة إلى أنها تعتزم تحقيق كل أحلام ابنتها وساندتها لتحقيق مركز أول في آخر بطولتين في السباحة على مستوى الجمهورية.

ويعرض برنامج «السفيرة عزيزة» قصص إنسانية مختلفة للنساء والأطفال اللائي حققن نجاح في حياتهن الخاصة أو العملية، وسط دعم من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي المرأة اهتماما كبيرا، حيث يعمل على تمكينها ويدعم المشروعات الصغيرة لها.