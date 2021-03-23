كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:36 صباحاً - تُعد الأحذية العملية من الأشياء التي لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء تنسيق الإطلالات اليومية، نظراً لما تمنحه لصاحبتها من إطلالة أنيقة، إضافة إلى سهولة الحركة بها.

وتختلف تصاميم الأحذية العملية باختلاف ألوانها وصيحاتها والإكسسوارات التي تُستخدم أحياناً في تزيينها، إضافة إلى الخامات التي تُستخدم في تصنيعها، سواء كانت الجلد أو القماش أو الشامواه.

وفي هذا الألبوم، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" أحدث تصاميم وصيحات موضة الأحذية العملية لربيع 2021، لإطلالة مريحة وعملية:



حذاء عملي من Valentino

حذاء عملي من فالنتينو



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي لحذاء عملي، يناسب الإطلالات الرسمية أو الإطلالات التي تعتمدينها في أوقات العمل، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لحذاء من ماركة فالنتينو Valentino، مُصمم من الجلد الأسود اللامع مع تفاصيل دانتيل شانتيلي، إضافة إلى أربطة أمامية ثابتة.

وصُمم الحذاء بكعب قصير مع نعل جلدي طُبع عليه شعار الماركة، مما يمنحكِ سهولة وراحة في الحركة به على مدار اليوم.

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حذاء عملي من Dior

حذاء عملي من ديور



إذا كنتِ تبحثين عن حذاء يمنحكِ إطلالة ناعمة وأنيقة، تناسب الخروجات النهارية والمسائية في ذات الوقت، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الكلاسيكي الأنيق، لحذاء باللون الأوف وايت، من ماركة ديورDior.

وصُمم الحذاء من مقدمة دائرية، من جلد العجل الأبيض، جاءت بثقوب صغيرة، لتمنحكِ إطلالة مميزة وجذابة، تناسب الإطلالات الكاجوال النهارية، أو الإطلالات الرسمية.

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حذاء عملي من jimmy Choo

حذاء عملي من جيمي شو



لإطلالة أكثر عصرية، قدمت ماركة جيمي شو Jimmy Choo هذا التصميم المميز، لحذاء أنيق باللون الأصفر الداكن، جاء بتصميم غير تقليدي، بمقدمة مربعة، ومُرصعاً بكرات اللؤلؤ الصغيرة باللون الفضي، مع بطانة ونعل من الجلد تم تصميمهما باللون البيج، مما يمنحكِ إطلالة عملية أكثر أناقة ونعومة، تناسب خروجاتكِ النهارية والمسائية على حد سواء.

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حذاء عملي من Dolce & Gabbana

حذاء تايجر من دولتشي أند غابانا Dolce and gabbana



لاقت صيحة التايجر رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لما تتمتع به من جاذبية وأناقة، سواء تم اعتمادها في تصميم الأزياء أو الإكسسوارات أو الأحذية والحقائب.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وعملي في ذات الوقت، لحذاء تايجر أنيق، قدمت ماركة دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana هذا التصميم المميز، لحذاء بدون كعب، مُصمم من التايجر بنقشة جلد الفهد باللون البني.

وصُمم الحذاء بمُقدمة دائرية، مع جزء علوي مُزين بلوحة معدنية ذهبية اللون، تحمل شعار الماركة، أما النعل فجاء منسوجاً بحبل باللون الجملي، فيما جاء النعل السُفلي للحذاء بتصميم مطاطي مريح وعملي.

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