الامارات | 5 متنافسين في الحلقة الثامنة من «أمير الشعراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متنافسين في الحلقة الثامنة من «أمير الشعراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، ثامنة حلقات البث المباشر، وثالثة حلقات المرحلة الثانية من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويقدم خمسة شعراء، من خمس دول عربية وأجنبية، قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، وسيتم تقييمهم وفق معايير تنافسية مليئة بالتحديات، من خلال مرورين لكل شاعر، حيث يشارك في الحلقة كل من (الشاعر السيد خلف أبوديوان من مصر، والشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، والشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين، والشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، والشاعر ضيف الله جالو من الولايات المتحدة الأميركية).

وخلال الحلقة الماضية، أهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرة زينب جبار من العراق، لتكون بذلك رابع المتأهلين للمرحلة الثالثة من البرنامج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news