الامارات | سلطان القاسمي يكرّم المثقفين العرب في بلدانهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يكرّم المثقفين العرب في بلدانهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الثقافة بتنظيم «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي»، الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث، ويُنظم سنوياً في مدينة أو بلدة المكرّم.

وقال رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله بن محمد العويس، إن هذه المبادرة الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تعد استمراراً لمشروع الشارقة الثقافي العربي، فهذه المبادرة تأتي استكمالاً لما بدأه صاحب السمو منذ عقود برعاية المثقف والأديب العربي، وتقديراً لجهود من أسهموا في خدمة الثقافة من الأحياء، وممن توفاهم الله. وأوضح العويس، أن التكريم سيشتمل على محتوى ثقافي ومادي، يتمثل في تنظيم ندوة ثقافية، يدعى لها أهل المحتفى به، وأدباء وجمهور بلده، وتقديم شهادة تقدير من قبل سموه للمكرمين، وإعادة طباعة مؤلفات المكرم، ورعاية طباعة مشروعات كتب لكتاب وأدباء، تحمل اسم دورة المحتفى به من المتوفين.

وأضاف العويس أن دائرة الثقافة بالشارقة ستبدأ بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن جدول زمني ومساحة جغرافية تشمل أنحاء الوطن العربي، وسينظم الملتقى في كل بلد عربي بصفة سنوية.

• المهرجان يُنظّم سنوياً في مدينة أو بلدة المثقف المكرّم.

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