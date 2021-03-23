الامارات | «كلمات» تقدم 1400 كتاب إلى الأطفال المكفوفين في فلسطين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمات» تقدم 1400 كتاب إلى الأطفال المكفوفين في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «مؤسسة كلمات»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، 1400 كتاب مسموع ومطبوع بطريقة برايل وبحجم كبير لجمعية الكفيف الخيرية في مدينة الخليل بفلسطين، بهدف تمكين الأطفال المكفوفين وضعاف البصر من الحصول على الكتب التي تلائم قدراتهم، وإثراء تجاربهم التعليمية، وتيسير حصولهم على مصادر العلم والمعرفة.

جاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة «أرى»، التي أطلقتها مؤسسة كلمات بهدف تعزيز الوعي بقضايا الأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وفي إطار رسالتها وجهودها الرامية إلى ضمان الحق الأساسي لكل طفل بالتعلم والوصول إلى مصادر المعرفة بصرف النظر عن ظروفه ومكان إقامته.

وحول هذا المبادرة، قالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: «بادرنا بتقديم هذه الكتب إلى جمعية الكفيف الخيرية في فلسطين، انطلاقاً من أهدافنا الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال، وبشكل خاص ضعاف البصر والمكفوفين، على الكتب الملائمة لقدراتهم واحتياجاتهم، وبما يدعم جهودنا للارتقاء بمسيرتهم التعليمية، وجعل المعرفة في متناول أيديهم». وأضافت: «تجسد المشروعات، التي تندرج تحت مظلة مبادرة (أرى)، التزامنا بدعم وزيادة عدد المؤلفات والكتب الميسرة والعمل على إيصالها إلى الفئة المستهدفة، ويأتي نجاح هذه المبادرة لتؤكد على الغايات الإنسانيّة النبيلة التي تتبناها مؤسسة كلمات».

من جهته، قال المهندس راتب البكري، رئيس جمعية الكفيف الخيرية: «نتقدم بخالص الشكر لمؤسسة كلمات على دعمها لرسالتنا، حيث أسهم تبرعها الذي ضم مجموعة من الكتب الميسرة في تعزيز جهودنا، من أجل توسيع الآفاق المعرفية وتطوير مهارات التعلم لدى أطفالنا، وتمكينهم من عيش حياة أفضل وبناء مستقبل مشرق».

وأضاف: «تسعى الجمعية، منذ تأسيسها، إلى تحقيق تغيير إيجابي ملموس في حياة هؤلاء الأطفال في مدينة الخليل، وذلك من خلال تمكينهم من أدوات التعلم، واكتساب المعرفة التي تفتح أمامهم فرصاً واعدة، وتعبر مبادرتنا مع مؤسسة كلمات دفعةً قويةً لتوسيع نطاق عملنا وتعزيز أثره، من خلال نجاحها في بث الأمل في قلوب هؤلاء الأطفال الذين يعانون ظروفاً صعبة». يشار إلى أن جمعية الكفيف الخيرية، فازت أخيراً بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لعام 2019-2020، وأطلقت الشيخة بدور القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال عام 2016، برؤية تهدف إلى ضمان حق كل طفل بالقراءة والوصول إلى المعرفة، وتلبية احتياجاته التعليمية وتطوير مهاراته الفكرية، وبشكل خاص الأطفال الذين يعانون ظروفاً خاصة، نتيجة الصراعات والنزاعات.

وبدأت مؤسسة كلمات، منذ عام 2018، توسيع نطاق عملها، من خلال تعزيز وصول شريحة أكبر من المجتمع إلى الكتاب تحت مظلة مبادرتها «أرى»، حيث وزّعت 5000 كتاب ميسر على الأطفال في: مصر والأردن والكويت وفلسطين والإمارات.

• تهدف المبادرة إلى تمكين الأطفال المكفوفين، وضعاف البصر، من الحصول على الكتب.

• 5000 كتاب ميسرة للأطفال، في: مصر والأردن والكويت وفلسطين والإمارات.

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