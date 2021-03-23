الامارات | برج خليفة يزدان بألوان اليوم العالمي لـ «متلازمة داون»

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يزدان بألوان اليوم العالمي لـ «متلازمة داون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتهج ذوو «متلازمة داون»، وأسرهم ومناصروهم والعاملون معهم، بإضاءة برج خليفة «الأيقونة العالمية» باللونين الأزرق والأصفر، في احتفال جمعية الإمارات لمتلازمة داون باليوم العالمي لـ«متلازمة داون».

وازدان برج خليفة باللونين الأزرق والأصفر بحضور أبطالنا من ذوي «متلازمة داون»، الذين اعتلوا البرج، واستمتعوا بالإطلالة الساحرة، وانتشرت حالة من الفرح والسرور والبهجة في أجواء احتفالية فاخرة، بإشعاع ضوء توعوي عانق السحاب في رسالة حية عن أصحاب الهمم من ذوي «متلازمة داون».

وأشادت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الدكتورة منال جعرور، بالشراكة الاستراتيجية مع «إعمار»، التي تسلط الضوء على أهمية زيادة التوعية بـ«متلازمة داون»، وعبرت عن شكرها الجزيل لإدارة «إعمار»، بإتاحة هذه الفرصة التي جاءت متوجة للجهود التي تبذلها الجمعية لدعم ودمج وتمكين ذوي «متلازمة داون»، واستشراف مستقبلهم. وأضافت: «لقد أسعدتم ذوي (متلازمة داون)، صغاراً وكباراً، فمنذ ساعات الصباح استمتع الأطفال بتجربة مذهلة في دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، وأطل الشباب من أعلى البرج على الإطلالة الخلابة للبرج، في لحظات ستبقى محفورة في ذاكرتهم، مغلفة بالمحبة والفرح والسعادة».

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