الامارات | «مركز حمدان لإحياء التراث» يعلن موعد الجولات التأهيلية ليولة فزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز حمدان لإحياء التراث» يعلن موعد الجولات التأهيلية ليولة فزاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن موعد الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة 2021-2022، التي تبدأ في اليوم الأول من أبريل المقبل، على أرض قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء الإعلان عن الجولات التأهيلية مبكراً هذا العام، إثر التغييرات التي شهدتها النسخة الماضية من بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان، ليحظى المشاركون بفرص أوفر في التدريبات اللازمة، التي تفرضها شروط المسابقات الجديدة، التي أدرجت بالبطولة والبرنامج، لرفع مستوى أداء كل متسابق، وبالتالي من قوة المنافسات.

وفي السياق، قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن النسخة الماضية من البطولة، بحلتها الجديدة، أسهمت في فتح منافذ جديدة، نتاجها تطوير مهارات الشباب في مجالات شتى وثيقة الارتباط بالتراث والثقافة المحلية، وأقرب إلى الفرد في تلقي أسس المسؤولية الوطنية، وبناء الطموح لديه، وحثه على الابتعاد قليلاً عن الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية، والإقبال مجدداً على أنشطة خارجية وتمارين بدنية متنوعة، تسهم في تحقيق استراتيجية المركز الرامية إلى توعية وبناء جيل محب لتراثه، مدرك لمسؤوليته الوطنية.

وأشارت أواديسيان إلى أن البطولة بحلتها الجديدة، أيضاً، أسهمت في إشراك المجتمعات المحلية وتشجيع ملاك إسطبلات الخيول ومضمري الهجن ومدربي الرماية، في عملية إعداد فرسان جدد وتعزيز الطابع التراثي الذي ميّز البطولة منذ إطلاقها.

وطلب المركز من الراغبين بالانضمام إلى النسخة القادمة من بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان 2021-2022، التسجيل لخوض الجولات التأهيلية، التي ستقام من 1 إلى 3 أبريل المقبل في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، من الساعة 4 مساء، بالحضور شخصياً وإحضار صورة من الهوية.

وستقام الجولات التأهيلية وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً للتدابير المتبعة في الدولة، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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