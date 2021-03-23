الامارات | «الثقافة» تحتفي باليوم العالمي للشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تحتفي باليوم العالمي للشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم العالمي للشعر، نظّمت وزارة الثقافة والشباب، ضمن فعالياتها لشهر القراءة الوطني، الجلسة الحوارية «صورة الوطن في قصائد شعراء الإمارات»، بمشاركة كل من الشعراء: كريم معتوق، وأحمد العسم، والدكتور طلال الجنيبي، والتي أدارتها الشاعرة أمل السهلاوي، عبر قناة الـ«يوتيوب» الخاصة بالوزارة.

وتناولت الندوة الشعرية، وهي الثالثة ضمن جلسات وزارة الثقافة والشباب في إطار شهر القراءة 2021، معاني حب الوطن، وصورته في قصائد شعراء الإمارات، التي احتضنت الهوية والثقافة والتجارب الإنسانية في مقام الوطن، لتجود قرائحهم بأجمل القصائد وأصدقها.

واختتمت الندوة بتوصية بخلق منابر شعبية للشعر عبر الإمارات، برعاية ومتابعة الوزارة.

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