الامارات | «دبي للثقافة» تصدر الدليل الأول لخدماتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تصدر الدليل الأول لخدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الدليل الأول لخدماتها «2020-2021»، الذي يشتمل على معلومات عن الهيئة، وجميع الخدمات التي تقدمها، وخطوات رحلة المتعامل للحصول على تلك الخدمات، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات متعامليها وإسعادهم.

وقالت مدير إدارة خدمة المتعاملين في «دبي للثقافة»، خولة الياسي: «يأتي هذا الدليل لتعريف فئات الجمهور بالخدمات التي تقدمها مراكز تقديم الخدمة التخصصية التابعة لها، والسعي لتقديم أفضل الخدمات لها، من خلال توفير مرجع موحد للمعلومات، يجيب عن تساؤلات المتعاملين وتوقعاتهم حول الحصول على تلك الخدمات، وجعله في متناول الجميع وبأيسر السبل، ما يسهم في تعزيز سعادة المتعامل التي تعتبر أولوية من الأولويات المؤسسية لخارطة طريق استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وأضافت: «يتمثل الهدف من هذا الدليل المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى اللغتين الأوردية والصينية قريباً على الموقع الإلكتروني للهيئة، في تبسيط إجراءات متعاملينا من الفنانين والأدباء والمثقفين والمهتمين من أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم، سواء من المقيمين أو الزوّار أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات العامة والخاصة، ورواد الأعمال، للوصول إلى الخدمات اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضح الدليل بطريقة سلسة ومبسّطة كيفية الحصول على الخدمات خطوة بخطوة، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، والإجراءات وخطوات تقديم الطلب والرسوم ومراكز تقديم الخدمة وساعات العمل، وأرقام هواتف مراكز تقديم الخدمة».

• تبسيط إجراءات الفنانين والأدباء والمثقفين والمهتمين.

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