مؤتمر يحضره الأزهر والطب الشرعي.. آخر تطورات قضية إثبات نسب طفلة «فتاة المنصورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت أمل عبد الحميد، فتاة المنصورة، الباحثة عن نسب طفلتها، بعد اتهامها زميلها باغتصابها والحمل منه في هذه الطفلة، عن تفاصيل جديدة في رحلة بحثها عن إثبات نسب الطفلة، التي أصبح عمرها عامين الآن، مؤكدة أنه من المُقرر إقامة مؤتمر كبير، ترأسه المحامية غزة سليمان يوم الإثنين المقبل لمناقشة وضعها ووضع الفتاة.

وقالت «أمل» لـ«هن»: «المؤتمر ده هيكون فيه ممثل من الأزهر، ومن الطب الشرعي، ومحامين هيناقشوا القانون، وإنه إزاي البنت متتنسبش وأبوها موجود، والتحاليل اثبتت إنه أبوها»، مشيرة إلى وجود جلسة في المحكمة يوم 8 أبريل المقبل، بخصوص قضية النسب التي رفعتها ضد والد الفتاة.

نهاد أبو القمصان تتبنى القضية

وكانت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، المحامية المتخصصة في شؤون المرأة، تواصلت مع الفتاة لتبني قضيتها التي انفردت بها «الوطن» منذ عدة أشهر.

وقالت الفتاة: «سلمت أوراق القضية كاملة وتقارير الطب الشرعي للمحامين تبع مكتب الناشطة نهاد أبو القمصان، وسيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة، التي على رأسها مخاطبة النائب العام مجددا».

المحكمة تقضي ببراءة المتهم

وكانت المحكمة قضت الشهر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بشأن تأييد الحكم السابق ببراءة المتهم من اغتصاب الفتاة، مؤكدة بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض المتهم الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

قصة اغتصاب أمل فتاة المنصورة

وكان موقع «هن»، انفرد منذ أشهر، بقصة اتهام الطالبة «أمل» صاحبة الـ19 عاما، زميلها في الثانوية العامة، يدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، وذلك قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامان الآن، وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.

ومن ثم أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قرارا بضبط وإحضار الطالب في القضية المعروفة إعلاميًا بالطالبة المغتصبة بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA لاستكمال التحقيقات، والتي بالفعل أثبتت التطابق، قبل أن يحصل الطالب على براءة.