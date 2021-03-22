حنين حسام تعبر عن حالتها النفسية على «إنستجرام»: «جوايا قهر فظيع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت فتاة «التيك توك» حنين حسام، عن حالتها النفسية السيئة التي تمر بها خلال تلك الفترة، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «إستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «حنين» صورة «سيلفي» لها، ودونت عليها قائلة: «بحاول أضحك علشان أهلي وعشانكم، بس في الحقيقة أنا نفسيتي أسوأ مما أي حد يتخيل، اللي هو من كتر الكتمة مابقتش عارفة أحكي أو أشكي، بقيت عندي سكوت وقهر جوايا فظيع».

وطالبت فتاة «التيك توك» متابعيها بالدعاء لها، «كل اللي طالباه منكم تدعولي أشوف كل خير وربنا يكرمني في اللي جاي، وماشوفش وحش تاني يارب، ويجعل يومي قبل يوم أهلي».

أول رد فعل من حنين حسام بعد إحالتها للجنايات

ومنذ أيام، وعقب صدور قرار محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بإحالة فتاتي التيك توك مودة الأدهم، وحنين حسام، بالإضافة إلى أحمد صلاح ومحمد علاء، للجنايات، على ذمة القضية التي يواجهوان فيها اتهامات بالإتجار بالبشر والاعتداء على قيم المجتمع، شاركت حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» جلسة تصوير جديدة من داخل منطقة المقطم.

«فوتوسيشن» ورسالة غامضة

وأطلت «حنين» بملابس كاجوال شتوية، مع شعر منسدل، ومكياج صارخ، مُعلّقة بجملة من إحدى المهرجانات الشعبية، مدونة: «غيرنا النشاطات بقينا نطير طيارات».

سبب القبض على حنين حسام

وفي أبريل الماضي، ظهرت حنين حسام في فيديو، دعت من خلاله الفتيات إلى العمل من غرفهن بمقابل مادي مرتفع للغاية، نظير فتح الكاميرا، بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية.

وكان أطلق سراح حنين حسام مؤخرًا، عقب 10 أشهر من الحبس، لتظهر مجددًا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، بدون حجاب مقدمة محتوى غناء ورقص عبر موقع الفيديوهات «تيك توك».