فتاة تسخر من عدم انتهاء إصلاحات شارعها منذ عام بـ«كعكة» تظهر تشوهه: الطريق مغلق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بروح الدعابة والمرح، عبرت فتاة بريطانية عن استيائها من الإصلاحات التي تحدث أمام منزلها، التي لا تزال مستمرة على مدار عام كامل دون أن تنتهِ حتى اليوم، وذلك من خلال إعداد كعكة بهيئة الشارع، موثقة بها أعمال الإنشاءات، التي بحسبها شوهة الشارع منذ بدئها قبل نحو عام.

الفتاة تحتفل بكعكة وصور

وقررت الفتاة العشرينية، التي تدعى ناتالي كوين، وتعمل ممرضة في إحدى المستشفيات، تصميم كعكة عيد ميلاد على هيئة شارعها، وسرعان ما حملتها واتجهت بها أمام منطقة الإنشاءات التي تقع في مقابل منزلها، والتقطت عددا من الصور وهي حاملة الكعكة، ومبتسمة احتفالا بمرور عام على بدء الإصلاحات.

وقامت «ناتالي»، بإرفاق عبارة بالإنجليزية على الكعكة وهي: «الطريق مغلق»، سخرية منها على الموقف، حسب مجلة bigeasymagazine البريطانية.

الفتاة: عيد ميلاد سعيد لبناء شوارعنا

وخلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، كشفت الفتاة العشرينية عن سخريتها من استمرار تلك الإصلاحات وتشويه صورة منطقتها التي تسكن بها، قائلة: «عيد ميلاد أول سعيد لبناء شوارعنا، فبعد عام واحد أصبح نصف الشارع فقط سالكا، وكان لدينا حفرة ضخمة بعمق 6 أقدام، لذلك قمت بإنشاء نسخة طبق الأصل من مشهد الشارع في شكل كعكة».

وتابعت: «يمكننا جميعا التعرف على أن أعمال الحفر وإنشاءات الطرق تسبب لنا إنزعاجا كبيرا، لذلك قررت أعبر عن إزعاجي بتصميم تلك الكعكة والاحتفال، في محاولة لتخفيف الحالة المزاجية حول الموقف، وأعتقد أن كل شخص في الشارع أصيب بالإحباط، لكن الرسالة كانت مجرد إعطاء الجيران سببًا للضحك، فلقد كان هذا عامًا صعبًا على الجميع، لذا فإن رؤية جيراني يضحكون ويستمتعون بقطعة من الكعكة كان أمرًا رائعًا».

واستكملت الفتاة العشرينية قائلة: «بالإضافة إلى ذلك، أنا فقط أحب أي سبب لصنع الكعك، لقد شاهدت هذه الوصفة على الإنترنت قبل أسبوع، وعندما اكتشفت أن الذكرى السنوية الأولى لدينا كانت هذا الأسبوع، كنت أعلم أنها ستكون كعكة مثالية لشارع نموذجي».