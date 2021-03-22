هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة المجمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأطعمة المجمدة سريعة وسهلة، وعادة ما تكون ميسورة التكلفة، لكنها نادرًا ما تكون أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها.

بالطبع، هناك الكثير من المعلومات المضللة، على عكس ما قد يعتقده البعض، ليست كل الأطعمة المجمدة سيئة بالنسبة لك، ويمكن أن تكون العديد من المكونات المجمدة جزءًا أساسيًا من الوجبة الصحية، ومع ذلك، إذا كنت لا تعرف ما تشتريه، فقد تؤذي جسمك بشدة.

ونستعرض فيما يلي الآثار الجانبية الخطيرة لتناول الأطعمة المجمدة، وفقا لموقع " eatthis".

- يمكن أن ترفع ضغط دمك

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، فإن أكثر من 70٪ من الصوديوم الذي نستهلكه يأتي من الأطعمة المصنعة والمجهزة مثل الوجبات المجمدة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم، مما يعرضك لخطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

- شرايينك قد تعاني وتهدد القلب

بعض الأطعمة المجمدة، خاصة البيتزا المجمدة والفطائر الأخرى، تحتوي على زيت مهدرج جزئيًا ضارًا، مما قد يعرض قلبك لخطر شديد، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تحقق من مكونات أي طعام مجمد تشتريه لتجنب هذا المصير الذي يتسبب في انسداد الشرايين.

- هناك احتمال أن تعاني من الصداع وتورم الحلق

تحتوي العديد من الأطعمة المجمدة على مادة MSG، والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية ضارة لمن هم حساسون لها، تشير بعض الأبحاث إلى أن المادة المضافة لديها القدرة على إحداث الصداع، وتضخم الحلق، وتسبب تعرق الجسم بالكامل.

- يمكن أن تدمر عضلاتك

العديد من الأطعمة المجمدة الأكثر شيوعًا هي وجبات منخفضة السعرات الحرارية، والتي تحتوي على عدد أقل بكثير من عدد السعرات الحرارية لكل وجبة التي يوصي بها خبراء التغذية، عندما لا تحصل على الطاقة الكافية من طعامك، فإنك تؤذي جسمك، كما قالت أخصائية التغذية كيمبرلي جومر لمجلة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت: "سيبدأ الجسم في التضحية بالعضلات، حيث أن الحفاظ عليها أكثر تكلفة من الناحية الأيضية، لذلك تفقد الوزن، ثم تكسر نظامك الغذائي وتفرط في تناول الطعام".

- ستكون أقل سعادة وأكثر قلقًا

أكبر ميزة للوجبات المجمدة- لست مضطرًا لطهيها بنفسك- هي أيضًا أكبر عيب لها، وفقًا لدراسة فإن الأشخاص الذين يطبخون لأنفسهم يعانون من مشاعر إيجابية أكثر حدة، ومشاعر سلبية أقل حدة، وقلق أقل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، لذا تخطي العشاء بالوجبات المجمدة إذا كنت تريد أن تعيش حياة سعيدة.