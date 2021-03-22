تخلص من الدهون سريعا.. هذه أفضل المكملات الغذائية لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع بداية العام الجديد، فإننا جميعا نمني النفس بفقدان الوزن، ولكن كيف يحدث ذلك؟.. غالبًا ما تكمن الإجابة في العلم.

إن إنقاص الوزن يعتمد دائمًا على مقدار ما تأكله ومقدار حركتك، ومع ذلك، هناك عدد قليل من المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في جعل رحلة فقدان الوزن أسهل قليلاً، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

الألياف

الألياف هي كربوهيدرات توجد في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة/، على عكس الكربوهيدرات الأخرى، لا يهضمها الجسم بسهولة، لذلك يمر بسرعة عبر النظام دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تحتوي جميع الفواكه والخضروات على ألياف، لكنها تتركز في الغالب في الجلد والبذور والأغشية، يمكن استخلاص الألياف وتحويلها إلى مكملات ألياف.

تلعب الألياف أيضًا دورًا أساسيًا في المساعدة على تنظيم شهية الفرد لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول لتقليل كمية الطعام والوجبات الخفيفة التي قد يستهلكها المرء.

وفي دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، وأجرتها المعاهد الوطنية للصحة، تم تحليل مكملات الألياف وكيف يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن.

نظرت الدراسة في النساء ذوات الوزن الزائد اللائي تم إعطاؤهن إما علاجا وهميا أو مكملات الألياف، وخلصت الدراسة إلى أن المجموعة التي تناولت مكملات الألياف فقدت قدرًا كبيرًا من الوزن مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وقال الدكتور فرانك هو، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "بالإضافة إلى التحكم في الوزن، يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف أيضًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية".

مادة الكافيين

يعتبر الكافيين من أكثر المواد ذات التأثير النفسي استهلاكًا في العالم والتي يستمتع بها الملايين.

يوجد الكافيين بشكل طبيعي في القهوة والشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة ويمكن أيضًا تناوله كمكمل غذائي.

الكافيين هو المشروب المفضل عندما يتعلق الأمر بتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي غالبًا ما يضاف إلى مكملات إنقاص الوزن.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكافيين يمكن أن يكون لها تأثير على إنقاص الوزن، في دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، تم تحليل آثار تناول الكافيين على أكسدة الدهون والطاقة لدى الرجال الأصغر سنًا وكبار السن.

وقالت الدراسة: "تم فحص الفروق المرتبطة بالعمر في إنفاق الطاقة، وأكسدة الدهون، وحركية النوربينفرين بعد تناول الكافيين باستخدام دراسة خاضعة للتحكم الوهمي في 10 رجال أكبر سناً و 10 شبابًا كانوا مستهلكين معتدلين للكافيين".

ولم تختلف معدلات أكسدة الدهون بشكل كبير عن القيم الأساسية في أي من المجموعتين، وفي الختام، يُظهر الرجال الأكبر سنًا والشباب استجابة مماثلة للحرارة عند تناول الكافيين، في حين يُظهر الرجال الأكبر سنًا زيادة أقل في توافر الأحماض الدهنية بعد تناول الكافيين.

حلول مختلفة

هناك العديد من الحلول المختلفة لفقدان الوزن بما في ذلك جميع أنواع الحبوب والأدوية والمكملات الطبيعية.

يُقال إنها تساعدك على إنقاص الوزن، أو على الأقل تجعل من السهل إنقاص الوزن مع طرق أخرى.

تكمن آليات العديد من مكملات إنقاص الوزن هذه في قدرتها على تقليل الشهية وتقليل الامتصاص أو قدرتها على زيادة حرق الدهون.

من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل الشروع في تناول أي مكملات جديدة لفقدان الوزن.