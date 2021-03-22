تطورات جديدة.. ما مدى فعالية اللقاحات الموجودة حاليا ضد متغيرات كورونا الأكثر خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

كشف علماء في جامعة أكسفورد عن بيانات تقيس مستوى الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد أو إيقاف العدوى بالنسبة للمتغيرات الأكثر خطورة لفيروس كورونا والمنتشرة في جنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة وأماكن أخرى حول العالم.

وتشير هذه البيانات إلى أن الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح والطبيعية لا تزال قادرة على تحييد هذه المتغيرات ، ولكن بمستويات أقل وفقا لموقع medical express.

الأهم من ذلك أن السلالة "البرازيلية" P1 قد تكون أقل مقاومة لهذه الأجسام المضادة مما كان يُخشى منه في البداية.

وقال البروفيسور جافين سكرياتون ، كبير العلماء في الدراسة: "تعمل هذه الدراسة على توسيع فهمنا لدور التغييرات في بروتين السنبلة في الهروب من الاستجابة المناعية للإنسان، والتي يتم قياسها كمعادلة لمستويات الأجسام المضادة وتشير النتائج إلى أن متغير P1 قد يكون أقل مقاومة للقاح والاستجابات المناعية في فترة النقاهة من متغير B1351 ، ومماثلة لمتغير B117 . "

في المنشور السابق للطباعة ، المتاح على مجلة bioRxiv ، أبلغ الباحثون عن تحييد هذه السلالات عند استخدام عينات دم من كل من الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة طبيعية ناتجة عن عدوى COVID-19 ومن أولئك الذين لديهم أجسام مضادة متولدة من لقاحات استرازينيكا وفايزر.

وتُظهر هذه البيانات انخفاضًا بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا في مستوى تحييد الفيروس بواسطة الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح ChAdOx1 nCoV-19 و BNT162b2 لمتغيري B.1.1.7 (Kent) و P.1 (البرازيل) عند مقارنته بـ سلالة "فيكتوريا" الأصلية ، وتخفيض 9 أضعاف و 7.6 أضعاف على التوالي مقابل سلالة B.1.351 في جنوب إفريقيا"

وقال البروفيسور أندرو بولارد، رئيس التحقيقات في تجربة لقاح جامعة أكسفورد: "توفر هذه الجهود الإضافية للتحقيق في العلاقة بين التغيرات في الفيروس والمناعة البشرية رؤى جديدة تساعدنا على الاستعداد للاستجابة لمزيد من التحديات التي تواجه صحتنا من الوباء الفيروسي ، إذا احتجنا إلى ذلك".

ويعلق الباحثون على أنه نظرًا لأن سلالتي P.1 و B.1.351 تحتويان على تغييرات متشابهة جدًا في مجال ربط المستقبلات فقد تم افتراض أن الأجسام المضادة المعادلة ستتأثر بالمثل، مما يعني أن التطعيم سيظل على الأرجح يوفر بعض الحماية ضد P.1. وهم يعتقدون أن الانخفاض في فعالية اللقاح ضد المرض الخفيف إلى المتوسط ​​ضد سلالة B.1.351 هو على الأرجح انعكاس للطفرات التي تحدث خارج مجال ربط المستقبلات.

كما سلط الباحثون الضوء على أنه بالنظر إلى التخفيضات الكبيرة في إطارات التحييد ، فإن تطوير تركيبات لقاح إلى متغير B.1.351 يجب أن يكون الأولوية القصوى لمطوري اللقاحات على مستوى العالم.