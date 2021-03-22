إطلالات اليوم.. درة تخطف الأنظار.. ويسرا اللوزي أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ يسرا اللوزي:

ارتدت الفنانة يسرا اللوزي فستانا قصيرا باللون الأخضر، مزود بأكمام طويلة، وكشاكش عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الاتربي بفستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذتء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ نوال الزغبي:

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بشميز باللون الأحمر، مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

_هيدي كرم:

تألقت الفنانة هيدي كرم بفستان باللون الفضي، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ درة:

طلت الفنانة درة ببليزر باللون الأسود، مع بلوزة باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.