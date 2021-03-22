كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:47 مساءً - يعد الليزر الكربوني من طرق تقليل المسام الواسعة، والبشرة الباهتة، والرؤوس السوداء أو حب الشباب، ومع هذا العلاج غير الجراحي، تُصبح البشرة متألقة ومتوهجة، كما أنه يقلل من ظهور العلامات والعيوب والخطوط الدقيقة، ويحسن من تماسك البشرة ومظهرها العام، ويعد علاجا رائعا لمكافحة الشيخوخة للوجه والرقبة والظهر واليدين والصدر.



ويعمل الليزر الكربوني بمستوى طاقة آمن وفعال للحصول على نتائج ملحوظة وطويلة الأمد، وهو فعال لجميع ألوان البشرة ومثالي للبشرة المتضررة من الشمس، كما أنه يقشر طبقات سطح الجلد بحيث تشعر أن بشرتك مشدودة وأكثر ليونة.

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أولا: الليزر الكربوني للوجه

الليزر الكربوني للوجه



الليزر الكربوني للوجه هو علاج غير مؤلم وغير جراحي لتحسين مظهر بشرتك، ويستغرف العلاج بأكمله، بما في ذلك الاستشارة، وتطبيق معجون الكربون وإجراء الليزر، حوالي 45 دقيقة.



وقد تواجه بعض الإحمرار الخفيف بعد العلاج، ولكنك ستلاحظ أيضا النتائج في بشرتك المتوهجة والمشرقة وتقليل حجم حب الشباب والمسام فورا بعد العلاج الأول، إذ يتمتع هذا العلاج بقوة التقشير الكيميائي المتعدد، في إجراء ليزر آمن وغير جراحي.

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ثانيا: فوائد الليزر الكربوني للوجه

الليزر الكربوني للوجه

يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يشد المسام المتوسعة.

يقلل من حب الشباب والندبات وتغير لون حب الشباب.

يزيل خلايا الجلد الميتة من طبقة البشرة السطحية.

يحفز نمو الكولاجين.

يحسن نسيج الجلد.

يزيل المسام للمساعدة في تقليل الرؤوس السوداء والبيضاء.



ويمكن استخدام جهاز الليزر الكربوني للوجه بأمان على جميع أنواع البشرة ويكون أكثر فائدة عندما يكون الجلد سليما بالفعل أو متضررا بشكل طفيف فقط.



لكن إذا كان تلف الجلد كبيرا، يوصى الأطباء بالبدء ببرامج تجديد شباب الجلد المصممة يدويا، وإذا كانت بشرتك صحية، يمكن تكرار جلسة الليزر الكربوني للوجه كلما رغبت في ذلك للحفاظ على توهجها الصحي.

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ثالثا: جلسات الليزر الكربوني للوجه

جلسات الليزر الكربوني للوجه



ستبدأ في رؤية نتائج قوية بعد جلسة واحدة فقط، ويمكن أن تعطي دورة من أربع إلى خمس جلسات، متباعدة من أسبوع إلى أربعة أسابيع، نتائج رائعة لتحسين إنتاج الكولاجين وتقليل الدهون وشد البشرة وإشراقها.



يعتبر جهاز الليزر الكربوني للوجه هو الأفضل من حيث الراحة، ويجب أيضا التحدث مع الطبيب المختص عن برامج العناية بالبشرة الأخرى كمتابعة للوجه بالليزر، ليساعدك على تحديد البرنامج المناسب لبشرتك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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