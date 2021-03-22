كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:47 مساءً - مع التنوّع في موديلات اكسسوارات الشعر، إلا أن مشابك الشعر لا تزال تحتّل مكانة كبيرة في موضة اكسسوارات الشعر؛ لما تُضفيه من لمسات ساحرة ولافتة على تسريحة الشعر، باختلاف موديلاتها. ومع حلول فصل الربيع، ما رأيك في اضفاء لمسة فنيّة جميلة على تسريحة شعرك وتزيينها بأجمل مشابك الشعر التي اختارها لك "الخليج 365.نت" لإكمال إطلالتك، وجعلها أكثر أناقةً بالتزامن مع تنسيقات وألوان الملابس؟!

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أجمل تسريحات شعر مع مشابك كبيرة

موديلات تسريحات شعر مزيّنة بمشابك كبيرة لافتة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر مع مشابك كبيرة، لاضفاء لمسات ناعمة ولافتة، تتناسب مع ذوقك، وتعطيك مظهرًا أنيقًا وساحرًا بنفس الوقت.



تسريحة الكعكة الفوضويّة مزيّنة بمشبك لافت

تسريحة شعر الكعكة الفوضوية مزيّنة بمشبك كبير ناعم

يمكنك دائمًا منح شعرك لمسة من الحيوية، باعتمادك هذه التسريحة التي ستُضفي مزيدًا من الجمال والجاذبية على إطلالتك، إلى جانب كونها تسريحة عملية لا تستغرق وقتًا طويلًا للتصفيف، وتُعد من أجمل التّسريحات، بخاصّةً إذا كان الشّعر طويلُا، وذلك عن طريق جمع الشّعر ورفعه إلى الارتفاع المرغوب به، وربطه على شكل تسريحة ذيل الحصان. ثم، لفّ الشّعر لعمل الكعكة، حول الرّبطة، وتثبيتها بمشبك كبير. ولا تنسي رشّ مثبّت الشعر لمنع تطاير الشعر.

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تسريحة الكعكة العالية ملفوفة بمشبك ملون

تسريحة الكعكة العالية ملفوفة بمشبك ملون لإطلالة لافتة

تُضفي هذه التسريحة لمسة مشرقة إلى جمال شعرك، وتتميّز بالبساطة والأناقة. كما أنها تُعتبر خيارك الأمثل خصوصًا أنّها تتناسب مع مختلف أشكال الوجه. ما عليك فقط، سوى وضع المشبك على الشّعر بعد سحبه كاملًا للخلف حتى مع الغرّة، وطبّقي الموس أو الجل على الشّعر؛ للحفاظ على شكل التموّج في الشّعر، لمزيد من النعومة والجاذبية إلى إطلالتك زينيها بمشك كبير.



تسّريحة الشَّعر نصف مرفوع مزيّنة بمشبك أنيق

تسريحة شعر كيرلي مزينة بمشبك ناعم لإطلالة مميّزة

هي التسريحة الأجمل لأنها تُضفي جمالية من نوع خاص على شعرك وإطلالتك، وباستطاعتك تطبيقها بسهولة وبأسلوب ملفت وعصري جدًا، دون الحاجة الى ارتياد صالونات تصفيف الشعر، وذلك عن طريق أخذ خُصلة أفقيّة من منتصف الرّأس من الأعلى، وتُمشّيطها من الخلف باتجاه الأسفل، لصنع حجم للشَّعر. ثم، تُؤخذ الخُصَل من جوانب الرّأس وتُجمع مع الخُصلة السّابقة، ويُثبّت الشَّعر في المنتصف الخلفيّ للرّأس بمشبك كبير مزيّن بالستراس، لإطلالة كلاسيكية، نابضة بالجاذبية والأنوثة.



تسّريحة شعر عفوية مزيّنة بمشبك كبير لافت

تسريحة شعر عفوية مزينة بمشبك لافت لإطلالة غير تقليدية

تُعتبر من التّسريحات التي تُظهرك بإطلالة لافتة ومختلفة، وتمنح شعرك لوكًا جذابًا، لا سيما إذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة وغير تقليدية. إضافة الى أنها سهلة التطبيق، ما عليك فقط سوى لَفّ الشعر بطريقة عفوية وعشوائية، من الغرّة إلى الوراء، ورفعها للأعلى. ثم، تثبيتها بالمشّبك على الجانب الآخر من الرّأس.

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تسريحة شعر مرفوعة مزيّنة بمشبك كبير جذّاب

تسريحة شعر مع مشبك أنيق لإطلالة كلاسيكية

يًمكنك التنويع بسهولة والإبداع في تسريحة شعرك، والتعزيز من روعة إطلالتك وجمالك، باعتمادك هذه التسريحة الناعمة لإطلالة بسيطة ومميزة، ويمكنك تنفيذها على حسب طول شعرك وكثافته وستعمل على توضيح ملامح وجهك بشكل أكثر جمالًا، فقط قسّمي النّصف العلويّ من شعرك، وثبتيه خلف رأسك بمشبك لافت ومميّز.



تسريحة شعر مالسة مزيّنة بمشابك كبيرة

تسريحة شعر مالسة مزيّنة بمشبك من اللؤلؤ لإطلالة أنثوية

تُناسب هذه التسريحة كل أنواع الشعر وتُعتبر سهلة التطبيق في المنزل، وتمنحك إطلالة عصرية بسهولة ومن دون أن تطلب منك أي جهد، وتعتمد على تمليس الشعر. ثمّ، يّزين بمشبك على كلا الجانبين للمزيد من التميّز على التسريحة.

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