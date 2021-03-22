١٢ إطلالة أنيقة للمؤثرة مرام زبيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:47 مساءً - تزوجت البلوغر مرام زبيدة المغربية المقيمة في إمارة دبي مؤخرا، وسحرت الناس بجمال إطلالتها التي اختارتها من نيكولا جبران، لذا اخترنا لك ١٢ من أبرز إطلالاتها العملية لتستوحي منها أزياء مناسبة للذهاب إلى المكتب بكامل أناقتك.



١- ارتدت مرام الطقم العملي المربع التقطيع باللونين البني و الكحلي ونسقت معه القميص الأبيض ذي الأكمام المجموعة.

مرام زبيدة- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٢- ارتدي الكنزة الصوفية من رالف لورن مع سروال عالي الخصر وواسع القصة من الكريب على طريقة مرام. وضعي نظارات كبيرة لتتوجي هذا اللوك الساحر.

مرام زبيدة- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٣- أما إذا كنت من هواة اللون الأسود فلم لا ترتدين السترة المنفوخة مع حزام من برادا واختاري السروال الضيق اللامع مع حذاء ranger.

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٤- ولعشاق اللون الأبيض، ارتدي المعطف الواقي من المطر الأبيض ونسقي معه على طريقة مرام الجوارب السميكة البيضاء مع حذاء عالي من جيمي تشو.

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مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٥- جربي الفستان السترة الأحمر المدان بقماش مربع التقطيع واعملي حقيبة ميني من لويس فويتون مثل مرام.

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٦- أما إذا كنت تحبين الدنيم فأنت بحاجة إلى اتباع طريقة مرام التي اختارت سروال من الدنبم مع جيلية محبوكة باليد وجزمة بيضاء عالية الكعب.

مرام زبيدة- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٧- ارتدي البلوزة البيضاء من الساتان اللامع وسروالا من المخمل الأسود لمزيد من الرقي، خلال خروجك لحضور اجتماع عمل.

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مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٨- ولعشاء عمل يمكنك المغامرة بقميص مطبع بنقش جلد الحمار وسروال أصفر، ويمكنك حمل كلاتش أحمر من بولغاري.

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





٩- وللوك نهاري عملي ارتدي هذا الطقم المطبع برسوم هندسية وتتميز السترة بزر واحد وقصة واسعة مع سروال قصير مستقيم. وانتعلي الصندل من الباستيل الزهري.

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





١٠- ولهواة الطقم العصري اختاري السترة القصيرة مع السروال العالي الخصر وتتسم تفاصيله بحلقات معدنية عند الساقين والأكمام وانتعلي حذاء رياضيا من converse.

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مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





11- لا شيء أروع من معطف شيرلنغ دافئ بلون الباستيل يمكنك تنسيقه مع سروال وبلوزة بيضاء واحملي حقيبة ميكرو من jacquemus .

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



١٢- جربي على طرقة مرام الرمادي والأسود فاختاري سترة غير متجانسة رمادية مع سروال أسود وبلوزة بياقة عالية واحملي حقيبة فاخرة من saint laurent.

مرام زبيدة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

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