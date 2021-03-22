كيفية ارتداء الأزياء المصبوغة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:47 مساءً - عادت صيحة الأزياء المصبوغة أو التي تُسمَّى بالمطبعة مرة أخرى لتتصدر موضة أزياء هذا العام بألوانها الزاهية والمميزة، بعد أن عُرفت برواجها الكبير من حقبة الثمانينيات والتسعينيات، وتتميز الأزياء المصبوغة بجاذبيتها؛ حيث تبدو وكأنها مصبوغة بتصاميم غير مفهومة وبألوان مختلفة، وكانت هذه الصيحة قد برزت بقوة لتناسب كل سيدة بتصاميم متنوعة تناسب ذوقها، وللمحجبات نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار يمكنكن تطبيقها في مظهركن اليومي.



منة السني بتنسيقات شبابية كاجوال

منة السني



تعتمد مدونة الموضة المصرية، منة السني، على تنسيقات الأزياء الكاجوال بالأسلوب الشبابي الناعم، ومن وحي أحدث إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة أفكار؛ حيث تأنقت ببنطلون ومعطف من الجينز الأبيض المطبع بالأخضر مع بلوزة خضراء ناعمة، وأكملت اللوك بحجاب التوربان الأبيض وحذاء رياضي أبيض، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ هودي وبنطلوناً مطبعين باللون السماوي والزهري والبنفسجي مع حذاء ببوت طويل باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بنظارات دائرية مميزة.

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تنسيق البلوزات المطبعة مع التنورة بأسلوب رهف الشامي

رهف الشامي



فضلت الإعلامية والبلوغر المصرية، رهف الشامي، اعتماد البلوزات المصبوغة مع التنانير المختلفة، لذا أطلت بتنورة بليسيه زرقاء مع بلوزة سوداء ناعمة وقميص أسود مزين بطبعات اللون الأبيض، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد الأسود، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببلوزة بنفسجية مطبعة بدرجة داكنة من البنفسجي، وزينت مظهرها بتنورة سوداء بقَصَّة منسدلة مع حذاء أسود ببوت من الجلد وحجاب بنفسجي بقَصَّة منسدلة وخفيفة.

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إطلالة كاجوال من دينا سامي

دينا سامي



في لوك كاجوال يومي، نسقت مدونة الموضة، دينا سامي، بلوڤر مصبوغاً باللون الأصفر والأزرق والبني مع بنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي وحجاب باللون الأبيض الناعم، وتزينت بنظارة ناعمة.

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عبايات مصبوغة من شهد الزهراني

شهد الزهراني



تزينت الإعلامية السعودية، شهد الزهراني، بعبايات مصبوغة بالألوان المميزة للوك مناسب للمحجبات؛ حيث اختارت في الإطلالة الأولى عباية مطبعة بدرجات اللون الأحمر مع اكسسوارات فضية ناعمة، وتألقت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مزينة بقماش أبيض مطبع بالأزرق من الخلف للوك شبابي ناعم.

في الأعوام السابقة كانت ملابس المحجبات نادراً ما تُواكِب خطوط الموضة، ولكن الآن تغيَّر الحال، وأصبحت تنتشر في كثير من الأسواق في جميع أنحاء العالم، لذا لا تترددي في اعتماد قطع الأزياء المحتشمة بالتصاميم المطبعة لمظهرك هذا العام.

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