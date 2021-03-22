كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:47 مساءً - لطالما كان اقتناء ساعات فاخرة من أكبر التحديات التي تواجه المرأة في مجموعة مجوهراتها، فهي تعكس شخصية المرأة وتؤثر على نفسيتها.

ولنجعل المهمة أسهل عليك اخترنا لك الخليج 365 مجموعة من آخر تصميمات ساعات دور المجوهرات العريقة المستوحاة من الطبيعة، والتي تعد موضة 2021، فبرأي مصممي المجوهرات أكثر قطع المجوهرات تميزاً تلك التي تحاكي الطبيعة فهي الأكثر تأثيراً على تألق وأناقة من ترتديها.

تابعي المزيد: ساعات فاخرة تغازل الوقت بأناقة موضة 2021

ساعات مستوحاة من الطبيعة موضة 2021

ساعات مستوحاة من الطبيعة من بياجيه Piaget

ساعات مستوحاة من الطبيعة من بياجيه Piaget





لأن بياجيه Piaget تدرك ما تريده النساء طرحت لعام 2021 مجموعة wings of light المستوحاة من غرف السباحة الطبيعية الموجودة في جزيرة يوكاتان في المكسيك، اخترنا لك منها هذه الساعة بألوان مائية من أحجار الأوبال الاسترالي الأزرق والأخضر والياقوت الأزرق الداكن بالإضافة إلى قطرات الماس المتلألئة بداخلها قطعة أوبال مستطيلة، قطعة ثمينة تبرز ذوقك الرفيع في اقتناء القطع المميزة.

ساعات مستوحاة من الطبيعة من كارتييه Cartier

ساعات مستوحاة من الطبيعة من كارتييه Cartier



أطلقت كارتييه Cartier مؤخراً مجموعة SUR Naturel التي انتقينا لك منها هذه الساعة الذهبية العصرية المستوحاة من الشعاب المرجانية، مرصعة بأربعة أحجار من اللون الأزرق المخضر، وحجرين من الزبرجد وآخرين من التورمالين أما على الأطراف فالساعة مرصوفة بعدد من الأحجار الكريمة ذات اللون البرتقالي بمزيج بري خلاب.

ويتميز هذا التصميم أنه يجمع بين سوار من المجوهرات الراقية وساعة.

تابعي المزيد: أجمل موديلات ساعات الذهب الأبيض الفاخرة موضة 2021

ساعات مستوحاة من الطبيعة من شوميه Chaumet

ساعات مستوحاة من الطبيعة من شوميه Chaumet







إذا كنت من محبي اقتناء الساعات الصغيرة شوميه Chaumet قدمت لك Hortensia Eden ساعة كلاسيكية مستوحاة من الطبيعة، بتصميم ذهبي مرصع بالألماس تزينه زهور الهدرنج، وسوار أسود، قطعة فريدة لن تستطيعي مقاومتها.

ساعات مستوحاة من الطبيعة من شوبارد Chopard

ساعات مستوحاة من الطبيعة من شوبارد Chopard







من شوبارد Chopard تقدم لك الخليج 365 الساعة المحسنة والمعاصرة، المستوحاة من نسور جبال الألب، بقالب نحاسي أزرق ورمادي مأخوذ من لون قزحية النسر، وعقارب الساعة ممزوجة بين ريشة النسر وسهم، محاطة بقطع من الألماس، تصميم تم ابتكاره بأسلوب فني رائع يحاكي إطلالتك القوية وشخصيتك التي تسعى إلى تحقيق أهدافها.

تابعي المزيد: أجمل موديلات الساعات موضة 2021 ليوم الأم