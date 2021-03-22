رد فعل دينا الشربيني على تجاهل عمرو دياب الصلح معها: عملت مشغولة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال تطورات علاقة الفنانة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، تهم كثير من متابعيهم، الذين شهدوا قصتهما من البداية، وحتى الانفصال.

ومؤخرًا، كشفت مصادر عن استمرار محاولات الصلح بين الثنائي، وهي المحاولات التي رفضها الفنان عمرو دياب، وتجاهلها تمامًا.

دينا الشربيني ترد بالانشغال

ومن جانبها، ردت الفنانة دينا الشربيني، على تجاهل الأخير لمصالحتها، بالعديد من الأمور، التي أظهرت انشغالها، كان أبرزها اهتمامها باحتفالات عيد ميلادها رفقة اصدقائها.

كما شاركت الفنانة جمهورها العديد من الصور، التي تظهرها فيها بـ«نيو لوك»، حيث قامت بتغيير قصة شعرها ولونه، تمامًا عن المعتاد.

ونشرت الفنانة العديد من الصور، عير خاصية القصص المصورة «إستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأوضح مصدر لـ«الوطن»، أنه خلال جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين عقب عودته من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو، وقال لأحدهم «خلينا ننبسط» كناية عن أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ» التي تقول بدايتها «خلينا ننبسط».

احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها

وبدأت الفنانة دينا الشربيني احتفالات عيد ميلادها خلال الأيام الماضية، بشكل مستمر، حيث نشرت الفنانة عدة صور لمجموعة من الهدايا التي تلقتها قبيل الاحتفال بعيد ميلادها بيومين، ثم عادت تشارك تهاني البعض لها.

وكانت نور، ابنة الفنان عمرو دياب، وشيرين رضا، احتفلت بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، بالرغم من انفصال والدها عن الشربيني، حيث شاركت «نور» ابنة الهضبة، صورة للفنانة، عبر خاصية القصص المصورة «إستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقة بها أغنية لعيد الميلاد، ومدونة: «كل سنة وإنتي طيبة يا دندونة وعقبال مليون سنة».

الجدير بالذكر إنه منذ أيام، أرسل الهضبة، العديد من زجاجات العطر من مجموعته الجديدة التي تحمل اسمه «عمرو دياب» لبعض العاملين بمسلسل «قصر النيل»، الذي تشارك دينا الشربيني في بطولته.