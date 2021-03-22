حنان مطاوع تتألق في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: محترمة وأنيقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور، خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وأرفقت الفنانة على الصور، تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «لا تخف من التسامح، فالخير دائما هو الأفضل».

إطلالة حنان مطاوع

وخلال الصور أطلت «حنان»، مرتدية «جامب سوت كب» سوداء، ذو بطانة طويلة شفافة، وقرط فضي كبير، وشعر انسيابي.

تفاعل المتابعين مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور استحسان وتفاعل الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «جميلة ربنا يحميكي، ربنا يحفظك، محترمة وأنيقة».

حنان مطاوع تغني لابنتها في عيد ميلادها الأول

وخلال أكتوبر من العام الماضي، احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها «أماليا»، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشرت فيديو بأغنية لها احتفالا بعيد ميلادها.

وخلال الفيديو، ظهرت الفنانة بصحبة زوجها ممسكا بابنتهما، وعلقت قائلة: «عيد ميلاد الأغلى من قلبي، ربنا يخليكي ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها، ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلي أهلي كلهم يا رب».

تهنئة حنان مطاوع لمخرج فيلم «تيولا»

جدير بالذكر أن حنان مطاوع هنأت، وسام المدني، مخرج فيلم «خان تيولا»، وذلك خلال حضورها العرض الخاص للفيلم، مؤكدة على أنه يجمع بين الموهبة الشابة المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار.

وقالت «حنان» في تصريحات إعلامية سابقة، إن وسام المدني سيكون خلال فترة قصيرة من بين أكبر مخرجي السينما المصرية، وأنها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل مثل فيلم «خان تيولا».

وشارك في فيلم «خان تيولا»، نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم، وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.