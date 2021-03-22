بعد 24 ساعة من وفاتها.. نوال السعداوي تتحدث عن الموت: «المهم كيف تعيش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب وفاتها بـ24 ساعة، دونت الصفحة الرسمية للكاتبة والأديبة، نوال السعداوي، منشورا يعرض أقوال الراحلة عن الموت.

ونقل المنشور، مقولة للكاتبة والطبيبة الراحلة نوال السعداوي، تتحدث فيها عن الموت والحياة، قائلة: «ساموت وانت ستموت. المهم كيف تعيش حتى تموت».

رحيل نوال السعداوي

ورحلت نوال السعداوي، أمس، عن عمر ناهز 90 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة.

وشيعت جنازة الكاتبة نوال السعداوي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الأحد، بعيدًا عن الأنظار، واقتصر الحضور على بعض المقربين من أسرتها وأولادها.

ومن جانبها، كشفت منة الأبيض، مديرة أعمال الدكتورة نوال السعداوي، إن الكاتبة الراحلة، أوصت أسرتها بعدم إقامة جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها وبعض المقربين من أسرتها خلال مراسم الدفن.

من هي نوال السعداوي؟

ونوال السعداوي من مواليد عام 1931، وُلدت في كفر طلحة إحدى قرى محافظة القليوبية، وتخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة، وبدأت الراحلة رحلتها مع كتابة الرواية منذ صغر سنها، فأصدرت العديد من الكتب التي تُرجم بعضها إلى لغات أجنبية، كما خضعت بعض مؤلفاتها للمنع من التداول.

وأسست «السعداوي» جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، وفي عام 2004 حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.

وفي عام 2005، فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، قبل أن تفوز ثانية في 2012 بجائزة «شون ماكبرايد للسلام» من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.