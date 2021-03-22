حسام حبيب يهنئ زوجته ووالدته بعيد الأم عقب انتهاء الاحتفالات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات من انتهاء احتفالات عيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، هنأ الفنان حسام حبيب زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب ووالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

رسالة حسام حبيب إلى زوجته ووالدته

ووجه حسام حبيب رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي يا أحلى وأطيب أم»، مرفقا صورة للفنانة في أحدث ظهور لها بفستان وردي ومكياج بسيط.

ووجه الفنانة رسالة إلى والدته أيضا، قائلا: «كل سنة وأمي حبيبتي الغالية طيبة، و يا رب يخليكي ليا يا أمي، و كل أم مصرية بخير و صحة و سعادة.. هى الدنيا».

خلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، والتي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات من بينها: «رسالة طبية من راجل محترم»، و«رسالتك أثرت فيا.. وشكرا إنك شكرت زوجتك في عيد الأم.. ياريت الرجالة كلها زيك»، و«وحشتونا وعايزين نشوفكم قريب»، و«شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أحلى كابل في الوسط الفني كله».

أغنية شيرين عبد الوهاب مناسبة عيد الأم مارس 2021

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قدمت أغنية جديدة خاصة بالأمهات، بمناسبة عيد الأم، عبر صفحتها على موقع «يوتيوب» باسم«هي الدنيا».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قدمتها على خشبة المسرح باحتفالية يوم المرأة المصرية، التي تم تنظيمها يوم الأربعاء الماضي، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وتم تكريم عدد من السيدات، وخلال الاحتفالية قدمت شيرين الأغنية.

أغنية «هي الدنيا»، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي، وتم طرح الفيديو كليب الخاص بها، بمجموعة لقطات من احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم السيدات.