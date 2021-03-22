بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. معلومات عن بريانكا شوبرا: ملكة جمال وممثلة هندية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الغضب الواسع، أثارتها بريانكا شوبرا، نجمة بوليوود الهندية، على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل حول الدين الإسلامي، خلال استضافتها مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري.

بريانكا شوبرا: والدي كان يغني داخل المسجد

وخلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «بريانكا»، إنها كانت على دراية كبيرة بالدين الإسلامي، وكان والدها يغني داخل المسجد، وهو ما أثار غضب مستخدمي السوشيال ميديا.

معلومات عن بريانكا شوبرا

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن نجمة «بوليوود» الهندية، وفق موقع «السينما»:

- من مواليد عام 1982، أي تبلغ من العمر 39 عاما.

- والدها طبيب يدعى أشوك شوبرا.

- عاشت مرحلة طفولتها في ولاية أوتار براديش، حتى التحقت بمدرسة الفتيات الداخلية.

- ومن ثم اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراستها، في مدرسة «نيوتن» السامية.

- التحقت بجامعة «جون كينيدي سيدار رابيد» بولاية ماساشوستش.

- فور إنهاء دراستها قررت أن تصبح مهندسة برمجيات أو طبيبة نفسية جنائية.

- بحلول عام 2000 عادت «بريانكا» مجددا إلى الهند والتحقت بكلية «جاي هند وبسنت سينج» في مدينة تشيرشجيت.

- لُقبت في عام 2000 بملكة جمال الهند، ومن ثم توجت بملكة جمال العالم في نفس العام.

- خاضت تجربة التمثيل لأول مرة في عام 2002، ومن ثم شاركت في فيلم «Thamizhan».

- من أبرز أعمالها فيلم «كريم، وكارام، وهل تزوجينني، وحب مستحيل، وأب كي خاطر، والأخ الأكبر، وقصة حب 2050».

- يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 61 مليون شخص، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- في عام 2018، تزوجت من الممثل والمغني ومؤلف الأغاني الأمريكي، نيكولاس جوناس.

- تتميز بجرأتها الشديدة في إطلالتها.

- تهتم بقراءة الكتب الثقافية المختلفة.