فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت "كبد الحوت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زيت كبد سمك القد هو نوع من زيت السمك له عدد من الفوائد الصحية، إذن ما الذي يفعله زيت كبد الحوت لجسمك؟

يُعرف زيت كبد السمك بكونه مليئًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية في النظام الغذائي، زيت كبد سمك القد هو ما يوحي به اسمه - زيت يأتي من كبد سمك القد، وأكثر أنواع القد المستخدمة شيوعًا في هذه العملية هي سمك القد الأطلسي وسمك القد في المحيط الهادئ.

وكشف موقع Express، فوائد تناول مكمل زيت كبد سمك القد، وفقا للدكتورة جين ليونارد.

ماذا يفعل زيت كبد الحوت؟

يعتبر زيت كبد الحوت من الزيوت المفيدة جدًا التي يجب تناولها على شكل مكمل غذائي لما له من فوائد عديدة.

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية للعديد من وظائف الجسم مثل نمو الخلايا ونشاط العضلات، وزيت كبد سمك القد هو أحد أفضل الطرق للحصول على كمية كافية من المكمل الغذائي.

وقالت الدكتور ليونارد: "زيت كبد سمك القد مركب أساسي في نظامنا الغذائي، تشتهر باحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، وتوجد أوميجا 3 عادة في الأسماك الزيتية مثل الرنجة والتونة والماكريلن ولا يمكن أن يصنعه الجسم، لذلك يجب الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي".

وأشارت الدكتور ليونارد، إلى أهمية أوميجا 3 لعدد من الأسباب: "أظهرت الدراسات أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد تساعد في تقليل الدهون الثلاثية، وزيادة الكولسترول HDL الصحي وخفض ضغط الدم، تساعد كل هذه العوامل في المساهمة في صحة القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية."

كما كشفت أن زيت كبد سمك القد غني بالفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين أ، وهذا هو الفرق الرئيسي بين زيت كبد سمك القد ومكمل زيت السمك العادي.

وتشرح ليونارد: "فيتامين "أ"، وهو أمر حيوي لصحة الجلد والعين والمناعة، في حين يدعم فيتامين "د" امتصاص الكالسيوم وهو مهم لتقوية العظام والأسنان، يمكنك تناول هذه الفيتامينات بشكل فردي- ولكن لماذا لا تحصل عليها جميعًا في حبة واحدة؟ عن طريق مكمل زيت كبد سمك القد".

ما هو جيد؟

سيستفيد جميع الأشخاص تقريبًا من زيت كبد سمك القد، ولكن إذا كانت المرأة حاملاً فلا يجب أن تتناول مكملات زيت كبد سمك القد، وذلك لأن المستوى العالي من فيتامين "أ"، قد يشكل تهديدًا للجنين.

يجب تجنب تناول زيت السمك إذا كان لديك حساسية من الأسماك أو المحار، وتوخي الحذر إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الدم.

يمكن أن يساعد زيت كبد سمك القد في عدد من الأمراض بما في ذلك الالتهاب والألم المصاحب لالتهاب المفاصل.

إنه مفيد أيضًا للصحة العقلية، لذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة أو مزاج منخفض، فقد ترغب في تناول زيت كبد سمك القد.

نظرًا لأن زيت كبد سمك القد مليء بفيتامين د، فهي طريقة رائعة لدعم صحة العظام - خاصة مع تقدمك في السن.

يُعتقد أيضًا أن أوميجا 3 في زيت كبد سمك القد يمكن أن تقلل الدهون السيئة في الكبد.

ما الكمية التي يجب تناولها؟

يعتمد مقدار زيت كبد الحوت الذي يجب أن تتناوله على قوة المكمل، يجب عليك دائمًا مراجعة طبيبك قبل تناول زيت كبد سمك القد، لكن جمعية الحمية البريطانية توصي بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على حوالي 450 مجم من EPA و DHA لكل جرعة يومية، وهذا يعادل تناول حصة إلى حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع.

يجد معظم الناس أن مكملات زيت كبد الحوت غير سارة في تناولها بسبب طعم السمك- وغالبًا ما يؤدي الملمس أيضًا إلى التجشؤ.