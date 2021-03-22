لمرضى السكري المصابين بكورونا.. احذروا الدواء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد تداول دراسة حديثة تفيد بأن ما يقرب من ثلث وفيات كورونا تحدث لمرضى السكر، تزايدت التحذيرات من تفاعل دواء السكري مع علاج كورونا بشكل سيء، وفق ما ذكر موقع express.

وفي هذا الإطار قال الدكتور تشيس نج بينج يون، إن أي شخص يعاني من الحالة الصحية الأساسية ويصاب بمرض كورونا بمناقشة علاجه مع فريق الرعاية الصحية، قد يُنصح الأشخاص الذين يتناولون مثبطات SGLT-2 وهي فئة من الأدوية التي تمنع إعادة امتصاص الغلوكوز في الكليتين وبالتالي تخفض السكر بالدم، مثل Forxiga و Invokana و Jardiance بالتوقف عن تناول الأدوية.

وأوضح الدكتور يون: "في بعض الأحيان يتم علاج الأشخاص المصابين بكورونا الحاد بستيرويد يسمى ديكساميثازون"، مشيرًا إلى أنه قد يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك من الضروري إخبار الفريق الطبي عن مرض السكري "منذ البداية".

وأشار إلى أنه يمكنهم مراقبة مستويات السكر في الدم والتحكم فيها جنبًا إلى جنب مع علاج المرض، ناصحًا إنه في حال ظهور أعراض للإصابة بكورونا فمن الضروري أن يعزل الشخص نفسه وأن يخضع للاختبار في أسرع وقت ممكن.

وذكر الدكتور يون أنه في حين أن معظم مرضى السكر سيعانون فقط من أعراض خفيفة من كورونا، فإن البعض منهم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع مستويات HbA1c (علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم) أو اعتلال الكلية السكري (أمراض الكلى) هم أكثر عرضة للحاجة إلى دعم التنفس أو ينتهي بهم الأمر في المستشفى من كورونا.