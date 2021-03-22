فيروس كورونا: خطر جديد قد يهدد مرضى كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن بعض المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 المتوسط إلى الشديد يعانون من التهاب في الغدة الدرقية يختلف عن التهاب الغدة الدرقية الناجم عن فيروسات أخرى.

جاء ذلك وفقًا لدراسة عُرضت في ENDO 2021، الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، وفقا لموقع medicalxpress.

لا يزال ثلث المشاركين في الدراسة يعانون من علامات التهاب الغدة الدرقية بعد 3 أشهر، وتتابع الدراسة المرضى لتحديد ما إذا كان هذا الالتهاب سيؤدي إلى ضعف دائم في الغدة الدرقية.

في ربيع عام 2020، كان 15 في المائة من مرضى COVID-19 في المستشفى في وحدات الطب الحاد في مستشفى Fondazione IRCCS Ca 'Granda Policlinico في ميلانو في إيطاليا يعانون من تغيرات في هرمون الغدة الدرقية بسبب أسباب متعددة، بما في ذلك التهاب الغدة الدرقية.

وبالمقارنة، فإن 1٪ فقط من المرضى في المستشفى خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الوباء كان لديهم تغيرات في هرمون الغدة الدرقية.

عادةً ما يستعيد الأشخاص المصابون بالتهاب الغدة الدرقية أو التهاب الغدة الدرقية الناجم عن فيروسات أخرى وظيفة الغدة الدرقية على المدى القصير.

ومع ذلك، هناك خطر متزايد على المدى الطويل من انخفاض وظيفة الغدة الدرقية بشكل دائم، والناجم عن الآثار المتأخرة للعدوى الفيروسية، أو بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية، كما قالت الباحثة الرئيسية إيلاريا مولر، دكتوراه في الطب بجامعة ميلانو في ايطاليا.

وأرادت الباحثة معرفة ما إذا كان التهاب الغدة الدرقية المرتبط بـ SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض COVID-19، يتبع نفس نمط التهاب الغدة الدرقية الناجم عن فيروسات أخرى.

وبدأت برنامج مراقبة لرصد وظيفة الغدة الدرقية للمرضى كل ثلاثة أشهر بعد دخولهم المستشفى بسبب مرض COVID-19 المتوسط إلى الشديد، يخضع المرضى لفحوصات روتينية للدم والموجات فوق الصوتية لمراقبة وظائف الغدة الدرقية وعلامات الالتهاب.

ووجدت "مولر" أن التهاب الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بمرض كوفيد -19 متوسط إلى شديد يختلف عن التهاب الغدة الدرقية النموذجي بعدة طرق.

وتشمل هذه الطرق عدم وجود آلام في الرقبة، ووجود ضعف خفيف في الغدة الدرقية، وتكرار أعلى بين الرجال والارتباط بمرض COVID-19 الحاد.

حتى الآن، أكمل 53 مريضًا التقييم في ثلاثة أشهر، جميعهم لديهم وظائف الغدة الدرقية.

وقالت "مولر": "بعد 3 أشهر، عادت وظيفة الغدة الدرقية للمرضى إلى طبيعتها، لكن علامات الالتهاب لا تزال موجودة في حوالي ثلث المرضى، نحن نواصل مراقبة هؤلاء المرضى لمعرفة ما سيحدث خلال الأشهر التالية، من المهم معرفة ما إذا كان فيروس SARS-CoV-2 له آثار سلبية متأخرة الظهور على الغدة الدرقية، من أجل التشخيص الفوري والعلاج في النهاية".