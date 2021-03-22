تبدأ من 15 جنيها.. إليك أسعار فوانيس رمضان ونصائح قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على شراء فانوس رمضان والبحث عن أسعاره في المتاجر الأون لاين، أو بالأسواق.

ويستعرض "الخليج 365" أسعار فانوس رمضان ونصائح ما قبل الشراء، وفقا لأحد تجار الفانوس.

الفانوس محلي الصنع

أسعاره تبدأ من 40 وتصل إلى 90 جنيهًا.

- الفانوس الصاج يبدأ من 15 جنيهًا حتى 750 جنيهًا لأكبر الأنواع.

- الفانوس المصري الخشب من 20 جنيهًا حتى 75 جنيهًا.

الفانوس المستورد

تبدأ أسعار الفانوس المستورد من 50 جنيهًا.

الفانوس اللعبة المضيء

يتراوح سعر الفانوس اللعبة المضيء البلاستيك الجملة حاليًا بين 15 و50 جنيهًا.

الفانوس الخرز

بين 60 و150 جنيهًا.

الفانوس الخشب

بين 15 و120 جنيهًا.

الفانوس الصاج

بين 40 جنيهًا و400 جنيه

الفانوس الزينة

بين 20 جنيهًا و200 جنيه، بحسب النوع والخامات المصنوع منها.

الفارق بين الفانوس المحلي والمستورد

الإقبال على المستورد أكثر من المحلي، يتم الاعتماد عليه بنسبة 90%، في حين أن الاعتماد على الفانوس محلي الصنع بنسبة 10% فقط.

نصائح ما قبل الشراء

أنصح المواطنين بشراء فانوس مصري بدلا من المستورد، لعدة أسباب:

رفع كفاءة الإنتاج المصري.

سعر الفانوس المصري أقل من المستورد.